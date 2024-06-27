«Самое страшное – то, что связано с детьми». Фельдшер скорой о трудностях работы

Юлия Нечаева, фельдшер Минской станции скорой медицинской помощи:

Люди могут и плакать, и кричать, и требовать скорую помощь, и быть также агрессивными по отношению к нам. Наверное, самое страшное – это то, что связано с детьми. Когда звонит мама и говорит, что ребенок потерял сознание и перестал дышать. Я позвала непосредственно старшего врача смены для проведения реанимационных мероприятий до прибытия бригады на место. Он начал маме говорить по телефону, что делать, как запрокинуть голову. Мама проводила реанимацию под контролем врача. Уже некоторых и по голосу узнаешь.

Есть, конечно, хроники – это астмы. Приступ бронхиальной астмы, тоже по голосу уже узнаешь и автоматически начинаешь набирать адрес до того, как пациент его назвал. Самый пик – это когда люди просыпаются. Вот ранние часы, часов 8-9 утра, потом, когда люди уже приходят с работы, это 5-6 часов вечера. И, наверное, до 10. Понедельник – самый тяжелый день. Самый тяжелый день – это также воскресенье с вечера до утра понедельника.