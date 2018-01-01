Без визы до 10 дней, повышение пенсионного возраста и введение «налога на Гугл»: какие еще изменения вступили в силу в Беларуси 1 января 2018 года

Новости Беларуси. Без спешки, бумажной волокиты и заметно упростив контрольные процедуры – Беларусь открывает 2018 год не только для иностранных туристов, но и для отечественного бизнеса и участников внешнеэкономической деятельности стран-участниц ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти новогодние дни беловежскому Деду Морозу не до праздников. Начало года в самом сказочном лесу Европы ежедневно встречают тысячи гостей. А 1 января к праздничной гвардии добавились еще и безвизовые туристы. Разве всю красоту Беларуси увидеть за пять дней? Десять и то едва хватит, чтобы открыть для себя хотя бы приграничье Брестской и Гродненской областей.

Новшеству рады и владельцы агроусадеб. За это время туристы точно смогут доехать до сельских гостиниц.

Впрочем, новогодний подарок получил весь белорусский бизнес. И тут обошлось уже без Деда Мороза. 1 января вступил в силу указ Президента «О мерах по совершенствованию контрольной деятельности». Если проще, заметно сокращаются проверки, акцент – на профилактику.

Татьяна Чухлей, заместитель начальника управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В 2018 году будут проводиться только внеплановые проверки. Причем количество оснований для назначения таких проверок сокращено практически вдвое. С 2019 года вместо плановых проверок вводятся выборочные проверки. При этом подходы к назначению таких проверок кардинально от плановых отличаются: субъект может стать объектом выборочной проверки только в том случае, если у контролирующего либо надзорного органа имеется информация, свидетельствующая о высокой степени риска совершения данным субъектом нарушения законодательства.

Теперь число контролеров за бизнесом сократили на треть, а штрафовать будут только, если виновник уже после предупреждения не устранил нарушения. Легче станет обжаловать вердикт контролера. С 1 января проще работать нашим интернет-магазинам, а сайтам –конкурировать с заграничными порталами. НДС для отечественных онлайн-шопов упростился, а вот для иностранных компаний, которые оказывают свои услуги в электронной форме, появился – так называемый «налог на Гугл» – мировая практика. Он уже действует в России, Австралии, Индии, Японии и Южной Корее.

Элла Селицкая, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

Используя международную практику, мы рассчитываем на получение доходов от нерезидентов бюджета Республики Беларусь от этого налога. И, может быть, на первом этапе он будет незначительным, но, учитывая, что сфера информационных технологий активно развивается, с годами это будет значительное поступление в наш бюджет.

НДС в размере 20 % от продаж игр, приложений в интернете, скачивания музыки, фильмов, электронных книг, а также платных подписок на онлайн-издания уплатить можно через личный кабинет на сайте Министерства по налогам и сборам. А эта уже приятная новость для автомобилистов. Теперь при продаже автомобиля техосмотр автоматически остается в силе, и для нового владельца не надо будет вновь проводить проверку машины.

Также с 1 января на полтора рубля выросла базовая величина. В итоге – пенсии, стипендии и штрафы. Поднялась и минимальная зарплата до 305 рублей. Исходя из поэтапного увеличения пенсионного возраста, с 1 января мужчины на заслуженный отдых уходят в 61 года, а женщины – в 56 лет. А вот пенсионная планка в Японии намного выше, убедиться в этом смогут белорусы. Страна Восходящего Солнца заметно упрощает визовые требования.

Хироки Токунага, посол Японии в Республике Беларусь:

Принято решение в честь 25-й годовщины становления дипломатических отношений. А это уже новость международного масштаба. Государства-участники Евразийского экономического союза с 1 января живут по новому Таможенному кодексу. Теперь время регистрации декларации сокращено в два раза, а срок выпуска товаров – в шесть. Человеческий фактор минимизирован, большинство процедур – через интернет.