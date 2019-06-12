Это растение вызывает ожоги и может привести к смерти. Показываем, как оно выглядит
В столице продолжается борьба с коварным борщевиком. Из года в год прикладывается немало усилий, чтобы искоренить ядовитое растение, ведь его семена не теряют своих свойств даже через несколько лет. Чем же так опасен борщевик? И что стоит знать, если вы вдруг пострадаете от контакта с ним?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Николай Свидинский.
Что делать, если обнаружил в своём огороде инвазию борщевика?
Николай Свидинский, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Инвазию вы сразу не увидите. Как правило, проникают отдельные растения, размножаются исключительно семенами, это биологический вид. Это семя попало путём переноса разными способами: механическими, физическими, колёсами машин или птичка где-то принесла, но тем не менее, он у вас есть на участке. Самое простое, что можно сделать – срубить его неоднократно, контролируя это место при помощи механических приспособлений: совковой лопатой. Вот такое механическое уничтожение единичных растений – одного, двух, пяти, десяти – физически может справиться сам человек, но соблюдая определённые правила и меры безопасности.
Это какие?
Николай Свидинский:
В первую очередь, не надо дожидаться, когда он выйдет до стадии цветения, до стадии, когда у него зонтик. На зонтиках десятки тысяч семян, которые потом и занимают территорию, почему и происходит эта инвазия. Способы: механический, химический, комбинированный, т. е. то и другое применяется одновременно. Как показывает практика, самый эффективный – химический метод уничтожения. Когда борщевик достиг каких-то площадей, которые измеряются даже гектарами.
Какие меры безопасности нужно соблюдать при уничтожении борщевика? Что делать, если произошёл ожог борщевиком?
Николай Свидинский:
Максимально все части тела человека должны быть защищены.
Это должна быть всегда не солнечная погода, потому что вещество, которое содержится в этом борщевике, попадая на открытые участки тела, по прошествии двух-трёх дней при фотосинтезе и других химических реакциях вызывает пузыри, ожоги, язвенные образования. Это приводит вплоть даже до смертельного, к сожалению, исхода. Такие случаи имели место быть. Поэтому, прежде всего – собственная безопасность.
Должны быть закрыты слизистые полости: глаза, рот, нос, а также руки и другие части тела.
В случае, если всё же сок случайно попал на открытые участки тела, тут же смыть водой и обратиться в местное медицинское учреждение.