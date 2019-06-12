Это растение вызывает ожоги и может привести к смерти. Показываем, как оно выглядит

В столице продолжается борьба с коварным борщевиком. Из года в год прикладывается немало усилий, чтобы искоренить ядовитое растение, ведь его семена не теряют своих свойств даже через несколько лет. Чем же так опасен борщевик? И что стоит знать, если вы вдруг пострадаете от контакта с ним?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Николай Свидинский.

Что делать, если обнаружил в своём огороде инвазию борщевика?

Николай Свидинский, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Инвазию вы сразу не увидите. Как правило, проникают отдельные растения, размножаются исключительно семенами, это биологический вид. Это семя попало путём переноса разными способами: механическими, физическими, колёсами машин или птичка где-то принесла, но тем не менее, он у вас есть на участке. Самое простое, что можно сделать – срубить его неоднократно, контролируя это место при помощи механических приспособлений: совковой лопатой. Вот такое механическое уничтожение единичных растений – одного, двух, пяти, десяти – физически может справиться сам человек, но соблюдая определённые правила и меры безопасности.