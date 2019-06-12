Как получилось, что старинное кладбище в Березинском районе заросло травой, и его будто не существует?

Новости Беларуси. В центре агрогородка Богушевичи скрытые надгробия. На некоторых камнях можно даже увидеть имена и даты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас на территории старого кладбища растут кусты сирени и папоротника. Почему старое кладбище оказалось в запущенном виде?

История – вещь интересная сама по себе, но особое внимание на ее обращаешь, когда речь идет о твоих предках. Прошлым своей семьи заинтересовалась и Елена Федоровна Погасай. Самостоятельно она искала места захоронения родственников, пока очередь не дошла до прадеда.

И тут выяснилось, что кладбище, на котором он похоронен, будто и не существует. На этом месте – только кусты сирени и папоротника.

Елена Погасай:

Когда мы стали ходить и обращать внимание на камни, где-то даже раскапывать, то действительно удивились тому, насколько много здесь памятников. Они в виде камня, но на некоторых даже можно прочитать фамилию и имя.

Сейчас кладбище действительно в ужасном состоянии. Заметить надгробие в такой зелени почти невозможно. Непонятно, где начинается то или иное захоронение.

Анастасия Кончиц, СТВ:

Благоустройством кладбища должны заниматься сельские исполнительные комитеты, но проблема в том, что эти захоронения могилами не являются. Ведь место использовали еще до Великой Отечественной войны.

А во время боевых действий немецкие танки территорию разрушили. И с тех пор за ней никто не ухаживает.

Галина Соболь, исполняющая обязанности председателя Богушевичскага сельского исполнительного комитета:

О тех захоронениях, о которых идет речь, на балансе сельского совета они не числятся, никаких архивных данных, к сожалению, об этих местах захоронения нет. Данные захоронения можно отнести к старым могилам, благоустройство которых предполагает озеленение.

О камнях под кустами сирени на этом месте знают даже не все местные жители. Однако те, кто помнит старые захоронения, говорят, что кладбищ здесь было много.

Любовь Заборонок, жительница агрогородка Богушевичи:

Я уже тут 50 лет живу, так этого кладбища уже не существовало. Это теперь оно заросло, а раньше ж не было, было нормально.