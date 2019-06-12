Замучили колорадские жуки, гусеницы и плодожорки? Иван Русских советует отличный способ от них избавиться

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Сейчас вредители особенно активно атакуют наши растения: колорадский жук на картофеле, гусеницы на капусте, плодожорки на яблоне и сливах. Избавиться от насекомых нам помогут препараты на основе полезных бактерий. Существует две разновидности таких препаратов: от жуков и от гусениц.

Раствор для обработки растений готовим согласно инструкции: примерно 40-50 г порошка растворяем в 10 л воды. После тщательного вымешивания наш раствор готов к употреблению. Теперь закрываем опрыскиватель, чтобы перемешать наш состав. Опрыскиватель необходимо тщательно потрясти для полного растворения порошка. Теперь мы накачиваем опрыскиватель, чтобы создать высокое давление и это нам поможет правильно обработать растения. Всё готово для проведения обработки.