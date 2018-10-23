В Гомеле состоялся митинг у памятника героям-комсомольцам, приуроченный к 100-летию ВЛКСМ

ВЛКСМ, ставший самой массовой молодежной организацией нашей страны в ХХ веке, был создан 29 октября 1917 года. Комсомольцы более 70 лет были активными участниками всех знаковых событий, происходивших в жизни общества: от участия в гражданской войне и в борьбе с фашизмом до грандиозных строек и освоения космоса.

Новости Беларуси. Считанные дни остались до 100-летнего юбилея Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни по всей стране проходят мероприятия, приуроченные к юбилейной дате. В Гомеле большой митинг состоялся у памятника героям-комсомольцам, отдавшим свои жизни в годы Второй мировой войны.

Юлия Липовская, второй секретарь Гомельского областного комитета БРСМ:

Нам выпала уникальная возможность жить, учиться и быть свидетелями векового юбилея одной из, пожалуй, самых мощных, самых массовых организаций нашей страны – Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.

Это и студотрядовское движение, и учеба актива, и подготовка лидерских ребят, и международное молодежное сотрудничество, и многое-многое другое.

К 100-летнему юбилею ВЛКСМ Белорусский республиканский союз молодежи проведет серию полезных акций. Одна из них – «Сто добрых дел».