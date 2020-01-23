Прямой эфир

«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками

23 января 2020 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 23 января во всем мире отмечают День почерка или, как его еще называют, День ручного письма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих почтовых отделениях Беларуси все желающие могли бесплатно отправить письмо или открытку своим близким.

«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками-1

Такую возможность не упустила и наш корреспондент Камилла Шах.   

«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками-4

Вот меня брат родной поздравлял с днем рождения из Литвы, это поздравление родственников из Польши с Рождеством Христовым.

«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками-7

У Андрея Лелевича сотни открыток и больше 20 тысяч марок из разных стран. И он не просто их коллекционирует, а сам отправляет письма и получает в ответ. Это семейная традиция, ведь родственники живут по всему миру. К тому же мужчина бывший военный, объехал Советский Союз, был в горячей точке во время конфликта в Нагорном Карабахе. Говорит, с друзьями-сослуживцами до сих пор общается через письма. И даже в век технологий не хочет отказываться от рукописного текста. Ведь он хранит тепло человеческой руки.

«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками-10

Андрей Лелевич, житель Гродно:
Если письмо написано от руки, отдается чувство, эмоции. Когда перечитываешь неоднократно что-то другое, чувства нахлынывают, воспоминания детства, юношества.

«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками-13

Тысячи лет люди писали от руки. И буквально за пару десятилетий эта традиция начала угасать.

«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками-16

Посткроссинг – еще один способ поделиться своим теплом с миром. Сегодня Юрий отправит пять открыток. Карточки с видами Беларуси полетят в Германию, Францию, Китай, Украину и Великобританию.

«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками-19

Юрий Юргелевич:
Я, как и большинство посткроссеров, люблю открытки с изображением городов, в которых проживает тот, кто посылает открытку. В частности, вот эта открытка в Германию едет. Здесь изображен – это было желание самого получателя – Минск с высоты птичьего полета.

«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками-22

Почерк каждого человека уникален и может многое рассказать о своем хозяине. Графологи выделяют семь основных характеристик: размер букв, их форма, наклон, сила нажима.

«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками-25

Камилла Шах, корреспондент:
Но вряд ли это имеет значение для адресата. Ведь гораздо важнее, что написал близкий человек, какие чувства спрятал между строк. Напишу-ка и я письмо родителям.

«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками-28

# Почта Беларуси # общество # Андрей Лелевич # Юрий Юргелевич # Камилла Шах # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дожди и сильный ветер. Какая погода будет в Беларуси 24 января
23 января 2020 18:59

Дожди и сильный ветер. Какая погода будет в Беларуси 24 января

Белорусы жалуются на большие задержки посылок из-за рубежа. В «Белпочте» объяснили, в чём причина
23 января 2020 16:12

Белорусы жалуются на большие задержки посылок из-за рубежа. В «Белпочте» объяснили, в чём причина

Владимир Ващенко о спасателях: «Случайных людей нет. А те, кто ошибся профессией, долго не задерживаются»
23 января 2020 15:48

Владимир Ващенко о спасателях: «Случайных людей нет. А те, кто ошибся профессией, долго не задерживаются»