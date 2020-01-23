«Отдаётся чувство». Почему люди до сих пор пишут письма руками

Новости Беларуси. 23 января во всем мире отмечают День почерка или, как его еще называют, День ручного письма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих почтовых отделениях Беларуси все желающие могли бесплатно отправить письмо или открытку своим близким.

Такую возможность не упустила и наш корреспондент Камилла Шах.

Вот меня брат родной поздравлял с днем рождения из Литвы, это поздравление родственников из Польши с Рождеством Христовым.

У Андрея Лелевича сотни открыток и больше 20 тысяч марок из разных стран. И он не просто их коллекционирует, а сам отправляет письма и получает в ответ. Это семейная традиция, ведь родственники живут по всему миру. К тому же мужчина бывший военный, объехал Советский Союз, был в горячей точке во время конфликта в Нагорном Карабахе. Говорит, с друзьями-сослуживцами до сих пор общается через письма. И даже в век технологий не хочет отказываться от рукописного текста. Ведь он хранит тепло человеческой руки.

Андрей Лелевич, житель Гродно:

Если письмо написано от руки, отдается чувство, эмоции. Когда перечитываешь неоднократно – что-то другое, чувства нахлынывают, воспоминания детства, юношества.

Тысячи лет люди писали от руки. И буквально за пару десятилетий эта традиция начала угасать.

Посткроссинг – еще один способ поделиться своим теплом с миром. Сегодня Юрий отправит пять открыток. Карточки с видами Беларуси полетят в Германию, Францию, Китай, Украину и Великобританию.

Юрий Юргелевич:

Я, как и большинство посткроссеров, люблю открытки с изображением городов, в которых проживает тот, кто посылает открытку. В частности, вот эта открытка в Германию едет. Здесь изображен – это было желание самого получателя – Минск с высоты птичьего полета.

Почерк каждого человека уникален и может многое рассказать о своем хозяине. Графологи выделяют семь основных характеристик: размер букв, их форма, наклон, сила нажима.