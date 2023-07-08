Пустовой: «На Западе Лукашенко боятся – слишком самобытный политик»

Стеб, смешки. Это не про нас. Мы цивилизация радости. Радости общения с друзьями в кругу друзей, как в Александрии. Улыбки уставшего после работы честного человека. Хлебороба, например. Так хотелось постебаться с этого медийного западного десанта. Чего стоят их лица? Но порадуемся за них, что они после большого разговора с Первым приблизились к настоящим смыслам. А обычно же у них же там лишь поводы для очередных информационных компаний против нас.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

На Западе Лукашенко боятся. Слишком самобытный политик. Обстоятельный и самостоятельный. Много понимает, еще больше знает. Его многие лидеры знают лично, а еще больше коллег уважают. Маску согласительного политического мейнстрима не накинешь. А западная модель реально переживает кризис развития. Поэтому они придумывают всякие «пост» и «транс». Короче, они точно примитивные. Много раз уже освящаю материалы о пресс-конференциях Первого для иностранных медиа. Хотя, скорее, это большой разговор. По душам – о главном, честно – об остром. И сколько они приезжают к нам, столько раз задают один и тот же вопрос. Спрашивают: когда Лукашенко уйдет, а подразумевают: когда Беларусь ослабнет.

Подробности в видеоматериале.

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