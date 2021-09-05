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Мужская и женская сборные Беларуси стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту

05 сентября 2021 14:43
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Новости Беларуси. Сборные Беларуси стали победителями XVI чемпионата мира среди мужчин и VII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мужская и женская сборные Беларуси стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту-1

Участники соревновались в четырех видах упражнений: «Подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни», «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями», «Пожарная эстафета 4 на 100 метров» и «Боевое развертывание». 

Мужская и женская сборные Беларуси стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту-4

По результатам четырех дней соревновательной борьбы мужская и женская сборные заняли первые места, став безусловными победителями чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту. 

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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