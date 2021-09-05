Тир, лыжная база, зал хореографии. Чем ещё удивит учеников новая школа в Бобруйске?
Новости Беларуси. На неделе в Беларуси начался учебный год. Не обошлось в этот день без новоселий, одно из них – в Бобруйске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь в молодом микрорайоне открыли школу. Здание строили с учетом пожеланий местных жителей. В свое время с такой просьбой они обратились к властям.
Школа здесь была нужна просто как воздух, потому строили быстро, но качественно. Работы завершили буквально за год. На новоселье приехал Президент. 1 сентября – повод поговорить о задачах для тех, кто учит и учится, а еще о школьной логистике. Где нужны суперсовременные школы, на которые государство тратит колоссальные деньги и, конечно, будет тратить и строить? А где, возможно, вопрос с организацией обучения можно и нужно искать в другой плоскости?
Репортаж Ксении Худолей.
Новый учебный год, как и полагается, начался торжественно и вдохновляюще для детей, волнительно для родителей и учителей. Не беззаботно для системы образования. К 1 сентября в стране открыли семь учебных заведений.
Новостройки рассчитаны на больше чем 6 000 человек. Для понимания – этого хватит, чтобы усадить за парты жителей сразу нескольких агрогородков. Или, к примеру, дважды заполнить арену Дворца спорта. Словом, вклад в доступность образовательного процесса масштабный. Да что говорить, еще и долгожданный.
Новая школа – мечта всех родителей этого молодого микрорайона Бобруйска. В День знаний она исполнилась даже раньше загаданного срока. Школу построили по поручению Президента, справились меньше чем за год. Подарок городу Александр Лукашенко «вручил» лично.
Лукашенко: мы уже построили столько школ, сколько надо. Главное сейчас – их заполнить
Новые кварталы седьмого микрорайона с первых дней полюбились новоселам, многие воспользовались льготами для многодетных, построили жилье. В этой части города сегодня 60 % семей воспитывают трех и более детей. Сначала инфраструктура за активными белорусами не поспевала. Теперь же пенять на урбанистический комфорт не приходится.
Светлана Балында, жительница Бобруйска:
Все удобно, транспорт удобный ходит, магазины доступны, сад рядом, школа рядом, аллея очень красивая. У меня трое деток. Старшая девочка перешла в 9 класс в новую школу. Мы только получили квартиру, переехали, мальчик в новый детский сад пойдет в этом году. Школа очень красивая, спасибо большое, современная, уютная для наших деток.
Оценил современную начинку школы и Президент. Лингафонные кабинеты, витаминный бар, бассейн, тир, лыжная база, зал хореографии и лего-класс.
Все что нужно и даже больше. Для целого микрорайона, где проживают около 7 000 детей, такой подарок – позволительная роскошь. Но объективно оценивая духовный и материальный вклад в строительство школ, поставить знак равенства можно не всегда и не везде. Так резонно ли отмечать каждое 1 сентября в календаре количеством «вводов в эксплуатацию»?
Поручение правительству и министру образования – направить сэкономленные деньги на развитие образования и здравоохранения, повысить за этот счет зарплаты врачам и учителям.
Ксения Худолей, корреспондент:
Оптимизация школьной логистики – это не новая задача для министерства. Периодически то тут, то там закрываются нерентабельные школы, учеников переводят, продумывают маршруты подвоза. Но, кажется, пришло время сделать этот «взвешенный» подход еще и системным. Ведь как бы прагматично это ни звучало, время – деньги, пусть и заложенные в 45 минут школьного урока.