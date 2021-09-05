Тир, лыжная база, зал хореографии. Чем ещё удивит учеников новая школа в Бобруйске?

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси начался учебный год. Не обошлось в этот день без новоселий, одно из них – в Бобруйске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь в молодом микрорайоне открыли школу. Здание строили с учетом пожеланий местных жителей. В свое время с такой просьбой они обратились к властям.

Школа здесь была нужна просто как воздух, потому строили быстро, но качественно. Работы завершили буквально за год. На новоселье приехал Президент. 1 сентября – повод поговорить о задачах для тех, кто учит и учится, а еще о школьной логистике. Где нужны суперсовременные школы, на которые государство тратит колоссальные деньги и, конечно, будет тратить и строить? А где, возможно, вопрос с организацией обучения можно и нужно искать в другой плоскости?

Репортаж Ксении Худолей.

Новый учебный год, как и полагается, начался торжественно и вдохновляюще для детей, волнительно для родителей и учителей. Не беззаботно для системы образования. К 1 сентября в стране открыли семь учебных заведений.