Алёна Дзиодзина: судя по интервью, самой желанной фантазией Вячорки остаётся крах экономической системы в Беларуси

Алена Дзиодзина, психолог:

Франак Вячорка – оппозиционер во втором поколении. Если верить его словам, детства у парня не было. Психология человека тем и коварна, что, не побыв детьми, мы продолжаем «играть», вырастая. Уж не то ли стало причиной, что военные сюжеты про революцию остались у Франака не отыграны?

Ведь где-то, только в его параллельной вселенной, до сих пор живет подавляющее большинство несогласных, жизнь в Беларуси полна опасностей, Светлана Тихановская «схватывает» все налету, а наш якобы истинный Президент вообще оказался женщиной. Это история примерно такая же, как про Россию и медведей с балалайками. Только про Беларусь и толпы протестунов с барабанами.