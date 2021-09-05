Алёна Дзиодзина: судя по интервью, самой желанной фантазией Вячорки остаётся крах экономической системы в Беларуси

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе «Неделя» на СТВ. Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».
Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе «Неделя» на СТВ. Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».
Алена Дзиодзина, психолог:
Франак Вячорка – оппозиционер во втором поколении. Если верить его словам, детства у парня не было. Психология человека тем и коварна, что, не побыв детьми, мы продолжаем «играть», вырастая. Уж не то ли стало причиной, что военные сюжеты про революцию остались у Франака не отыграны?
Ведь где-то, только в его параллельной вселенной, до сих пор живет подавляющее большинство несогласных, жизнь в Беларуси полна опасностей, Светлана Тихановская «схватывает» все налету, а наш якобы истинный Президент вообще оказался женщиной. Это история примерно такая же, как про Россию и медведей с балалайками. Только про Беларусь и толпы протестунов с барабанами.
И бог с ним, что не один гость уже к нам прилетал, а мятежников не видел. Но все это лирика и, судя по интервью, самой желанной фантазией Франака остается крах экономической системы в нашей стране. А это значит: голод, разруха, рост преступности и утрата безопасности для простых и мирных людей. Но это детали. Главное ж рэжым шатаць!
Порой так бывает, что окружение ребенка сражаться о чем-то своем научило, а вот любить родину и своих людей – видимо, нет. Потому как нельзя передать другому того, что в тебе не живет. Так что же, у кого-то еще будут вопросы к необходимости патриотического воспитания в школах? А если все-таки будут – вспомните Франака. Сражаться, бузить, клеветать его научили, а любить и созидать – очевидно нет.