Прямой эфир

Консультация юриста: как легально продавать свои картины?

18 декабря 2018 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ и в программу «Добро пожаловаться» поступает большое количество звонков с вопросами юридического характера. Наш юрист отвечает на них.

Татьяна Мороз, г. Гродно:
Я пенсионерка, рисую картины. Хотела бы их продавать. Как сделать так, чтобы это было законно?

Дарина Гулюта, юрист:
До осуществления деятельности необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. Налоговая инспекция подберёт систему налогообложения, которая будет отвечать данному виду деятельности.

Возможны два варианта. Если собственные картины продавать через художественные галереи, Вы будете являться плательщиком единого налога, который необходимо заплатить до начала осуществления деятельности. Если Вы будете реализовывать картины через интернет-ресурсы, Вы будете считаться ремесленником, и Вам необходимо будет заплатить ставку ремесленнического сбора в размере одной базовой величины до начала осуществления деятельности.

Поэтому Вам необходимо определить, каким образом Вы будете продавать ваши картины, после этого обратиться в налоговую инспекцию и рассчитать сумму налога.

# Защита прав потребителей # общество # Дарина Гулюта

Другие новости рубрики

Все новости
339 селфи на фоне достопримечательностей страны: названы победители конкурса «Познай Беларусь»
17 декабря 2018 20:21

339 селфи на фоне достопримечательностей страны: названы победители конкурса «Познай Беларусь»

БАТЭ сыграет с «Арсеналом» в 1/16 Лиги Европы
17 декабря 2018 18:05

БАТЭ сыграет с «Арсеналом» в 1/16 Лиги Европы

9 маршрутов по разным направлениям. Справочник по объектам Минского района подготовили ко II Европейским играм
17 декабря 2018 17:38

9 маршрутов по разным направлениям. Справочник по объектам Минского района подготовили ко II Европейским играм