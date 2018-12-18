Консультация юриста: как легально продавать свои картины?

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ и в программу «Добро пожаловаться» поступает большое количество звонков с вопросами юридического характера. Наш юрист отвечает на них.

Татьяна Мороз, г. Гродно:

Я пенсионерка, рисую картины. Хотела бы их продавать. Как сделать так, чтобы это было законно?

Дарина Гулюта, юрист:

До осуществления деятельности необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. Налоговая инспекция подберёт систему налогообложения, которая будет отвечать данному виду деятельности.

Возможны два варианта. Если собственные картины продавать через художественные галереи, Вы будете являться плательщиком единого налога, который необходимо заплатить до начала осуществления деятельности. Если Вы будете реализовывать картины через интернет-ресурсы, Вы будете считаться ремесленником, и Вам необходимо будет заплатить ставку ремесленнического сбора в размере одной базовой величины до начала осуществления деятельности.

Поэтому Вам необходимо определить, каким образом Вы будете продавать ваши картины, после этого обратиться в налоговую инспекцию и рассчитать сумму налога.