Правовые инспекторы ФПБ окажут юридическую помощь строителям во всех регионах Беларуси

Новости Беларуси. Правовые инспекторы труда Федерации профсоюзов Беларуси 18 декабря посетят все регионы страны и окажут бесплатную юридическую помощь на строительных организациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Ежемесячные выездные профсоюзные правовые приемы проходят по отраслевому принципу. В ноябре 2018 года юристы федерации уделили внимание сельскохозяйственной сфере.