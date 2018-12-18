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Правовые инспекторы ФПБ окажут юридическую помощь строителям во всех регионах Беларуси

18 декабря 2018 06:33
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Новости Беларуси. Правовые инспекторы труда Федерации профсоюзов Беларуси 18 декабря посетят все регионы страны и окажут бесплатную юридическую помощь на строительных организациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правовые инспекторы ФПБ окажут юридическую помощь строителям во всех регионах Беларуси-1

Специалисты проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Ежемесячные выездные профсоюзные правовые приемы проходят по отраслевому принципу. В ноябре 2018 года юристы федерации уделили внимание сельскохозяйственной сфере.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Фотофакт

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