В Беларуси может появиться институт конституционной жалобы. Что это значит?

Новости Беларуси. Институт прямой конституционной жалобы может появиться в Беларуси. Предложения по изменению в Основной закон страны продолжает изучать Конституционная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конституционная комиссия: граждане предложили ввести институт суда присяжных

16 июня в центре внимания шестая глава Конституции, нормы которой регламентируют работу судов. В частности, некоторые положения требуют корректировки в связи с реформой, которая прошла в 2014 году. Так, Высший хозяйственный суд уже объединен с Верховным и действует как единая инстанция.