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В Беларуси может появиться институт конституционной жалобы. Что это значит?

16 июня 2021 11:21
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Новости Беларуси. Институт прямой конституционной жалобы может появиться в Беларуси. Предложения по изменению в Основной закон страны продолжает изучать Конституционная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конституционная комиссия: граждане предложили ввести институт суда присяжных

16 июня в центре внимания шестая глава Конституции, нормы которой регламентируют работу судов. В частности, некоторые положения требуют корректировки в связи с реформой, которая прошла в 2014 году. Так, Высший хозяйственный суд уже объединен с Верховным и действует как единая инстанция.

В Беларуси может появиться институт конституционной жалобы. Что это значит?-1

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:
Ряд уточнений предлагается внести в полномочия Конституционного суда Республики Беларусь. Первое – это введение института прямой конституционной жалобы. Тем самым в правовую систему Республики Беларусь вводится прямой доступ граждан к конституционному правосудию. Создается возможность для каждого заинтересованного лица на непосредственное обращение в Конституционный суд.

В Беларуси может появиться институт конституционной жалобы. Что это значит?-4

В силу определенных правовых и объективных условий, возникла необходимость определить роль Конституционного суда в процессах выборов Президента и парламента. Предлагается в Конституции закрепить соответствующие полномочия Конституционного суда по проверке конституционности выборов.

# Конституция # общество # Наталья Карпович # Фотофакт

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