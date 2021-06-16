В Беларуси может появиться институт конституционной жалобы. Что это значит?
Новости Беларуси. Институт прямой конституционной жалобы может появиться в Беларуси. Предложения по изменению в Основной закон страны продолжает изучать Конституционная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конституционная комиссия: граждане предложили ввести институт суда присяжных
16 июня в центре внимания шестая глава Конституции, нормы которой регламентируют работу судов. В частности, некоторые положения требуют корректировки в связи с реформой, которая прошла в 2014 году. Так, Высший хозяйственный суд уже объединен с Верховным и действует как единая инстанция.
Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:
Ряд уточнений предлагается внести в полномочия Конституционного суда Республики Беларусь. Первое – это введение института прямой конституционной жалобы. Тем самым в правовую систему Республики Беларусь вводится прямой доступ граждан к конституционному правосудию. Создается возможность для каждого заинтересованного лица на непосредственное обращение в Конституционный суд.
В силу определенных правовых и объективных условий, возникла необходимость определить роль Конституционного суда в процессах выборов Президента и парламента. Предлагается в Конституции закрепить соответствующие полномочия Конституционного суда по проверке конституционности выборов.