Конституционная комиссия: граждане предложили ввести институт суда присяжных
Новости Беларуси. Предложения по изменению в Основной закон страны продолжает изучать Конституционная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси может появиться институт конституционной жалобы. Что это значит?
16 июня на заседании Конституционной комиссии были озвучены инициативы, поступившие от граждан. Например, возможность введения суда присяжных.
Елена Семашко, заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований:
Интересное предложение поступило в отношении статьи 113 Конституции. Граждане предлагают сформулировать эту норму, статью Конституции таким образом, чтобы это позволило в дальнейшем ввести и использовать в нашей судебной системе институт суда присяжных заседателей.
Сегодняшнее заседание Конституционной комиссии уже шестое. На предыдущих встречах участники рабочей группы обсудили функции Президента, Совмина, Парламента и ряд других вопросов. До 1 августа эксперты должны представить готовый кейс предложений по совершенствованию Основного закона главе государства.