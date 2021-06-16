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Конституционная комиссия: граждане предложили ввести институт суда присяжных

16 июня 2021 11:23
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Новости Беларуси. Предложения по изменению в Основной закон страны продолжает изучать Конституционная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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16 июня на заседании Конституционной комиссии были озвучены инициативы, поступившие от граждан. Например, возможность введения суда присяжных.

Конституционная комиссия: граждане предложили ввести институт суда присяжных-1

Елена Семашко, заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований:
Интересное предложение поступило в отношении статьи 113 Конституции. Граждане предлагают сформулировать эту норму, статью Конституции таким образом, чтобы это позволило в дальнейшем ввести и использовать в нашей судебной системе институт суда присяжных заседателей.

Конституционная комиссия: граждане предложили ввести институт суда присяжных-4

Сегодняшнее заседание Конституционной комиссии уже шестое. На предыдущих встречах участники рабочей группы обсудили функции Президента, Совмина, Парламента и ряд других вопросов. До 1 августа эксперты должны представить готовый кейс предложений по совершенствованию Основного закона главе государства.

# Конституция # общество # Елена Семашко # Фотофакт

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