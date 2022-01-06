Прямой эфир

Установлена причина смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь

06 января 2022 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В истории смерти 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова, который скончался в новогоднюю ночь, все меньше неизвестных фактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Установлена причина смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь-1

Андрей Бандюк, начальник отдела УСК по Гомельской области:
По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Дмитрия Усхопова наступила от комбинированного отравления этиловым спиртом и особо опасным психотропным веществом тетрагидроканнабинолом, что подтверждается наличием токсической концентрации алкоголя 4,3 промилле в крови, а также психотропные вещества в биосредах. Установлено, что накануне умерший со своими знакомыми на протяжении нескольких дней подряд в больших количествах употребляли различные спиртные напитки, а также марихуану.  

Установлена причина смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь-4

По подозрению в причастности к данному преступлению накануне были задержаны два друга умершего. Результаты медисследования показали наличие в организме веществ, свидетельствующих об употреблении марихуаны. Задержанным предъявлены обвинения.  

Установлена причина смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь-7

 Читайте также:

СК о погибшем в новогоднюю ночь в Речице: «Концентрация этилового спирта в крови мужчины составляла 4,3 промилле»

При досмотре был обнаружен пакетик с марихуаной. Что известно о погибшем в новогоднюю ночь жителе Речицы? 

Превозносят как очередную сакральную жертву. Вот какие комментарии пишут в чатах по поводу погибшего в Речице

# Следственный комитет Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Григорий Азарёнок вместе со съёмочной группой СТВ отправляется в Казахстан. О чём он расскажет в ближайшее время?
06 января 2022 16:00

Григорий Азарёнок вместе со съёмочной группой СТВ отправляется в Казахстан. О чём он расскажет в ближайшее время?

«Важно знать, какие проблемы волнуют». Проект Конституции Беларуси обсудили с педагогами Минска
06 января 2022 15:55

«Важно знать, какие проблемы волнуют». Проект Конституции Беларуси обсудили с педагогами Минска

Андрей Русакович: то, что происходит в Казахстане, затрагивает все государства мира. Это системная проблема
06 января 2022 15:47

Андрей Русакович: то, что происходит в Казахстане, затрагивает все государства мира. Это системная проблема