Установлена причина смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. В истории смерти 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова, который скончался в новогоднюю ночь, все меньше неизвестных фактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В истории смерти 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова, который скончался в новогоднюю ночь, все меньше неизвестных фактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Бандюк, начальник отдела УСК по Гомельской области:
По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Дмитрия Усхопова наступила от комбинированного отравления этиловым спиртом и особо опасным психотропным веществом – тетрагидроканнабинолом, что подтверждается наличием токсической концентрации алкоголя 4,3 промилле в крови, а также психотропные вещества в биосредах. Установлено, что накануне умерший со своими знакомыми на протяжении нескольких дней подряд в больших количествах употребляли различные спиртные напитки, а также марихуану.
По подозрению в причастности к данному преступлению накануне были задержаны два друга умершего. Результаты медисследования показали наличие в организме веществ, свидетельствующих об употреблении марихуаны. Задержанным предъявлены обвинения.
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