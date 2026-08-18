Как школы Минской области преобразились к новому учебному году? Побывали в учреждениях образования

В 2026 году звонок прозвучит для более чем 160 тысяч школьников со всех уголков Минской области. Для того, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и безопасно, во всех учреждениях образования прошли подготовительные работы, рассказали в программе Центральный регион.

Обновили все внутри, привели в порядок спортивные площадки, откроют двери новые объекты. Сейчас в школьных коридорах непривычно тихо, но через пару недель здесь снова зазвучат звонкие голоса. Учреждения распахнут двери, а педагоги будут рады встретить своих любимых учеников.

Школьное питание в Беларуси: что изменится с нового учебного года? Рассказала Людмила Крупская

Летом на всех объектах системы образования прошла серьезная работа. Время оценить. В классах Фаннипольской школы №1 легкий запах свежей краски. Стены приобрели яркие тематические оттенки, которые радуют глаз. Обновили помещение, закупили мебель. Учебные классы, коридоры, спортивные, актовые, тренажерные залы преобразились. Особое внимание пищеблоку и обеденному залу.