Перспективы развития туризма Беларуси и России обсудили на конгрессе в Минске

Развитие трансграничного белорусско-российского туризма имеет большие перспективы. Такое мнение прозвучало на Белорусско-российском туристическом конгрессе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комбинированные туры для иностранцев создают дополнительные возможности для привлечения новых туристов. Способствует этому и подписанное с российской стороной соглашение о взаимном признании виз. Предстоит еще многое сделать. Ведется подготовка сборника туристических маршрутов, объединяющий две страны.

Геннадий Шаталов, председатель наблюдательного совета Национальной ассоциации специалистов событийного туризма России:

В скором времени туристский информационный центр, туристический, именно Союзного государства начнет свою работу, где можно будет получать самую необходимую информацию. И сегодня на нашей сессии отраслевой мы как раз поговорим и обсудим совместный календарь туристических событий, перечень туристических маршрутов на 2025 год.