Перспективы развития туризма Беларуси и России обсудили на конгрессе в Минске

Развитие трансграничного белорусско-российского туризма имеет большие перспективы. Такое мнение прозвучало на Белорусско-российском туристическом конгрессе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развитие трансграничного белорусско-российского туризма имеет большие перспективы. Такое мнение прозвучало на Белорусско-российском туристическом конгрессе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комбинированные туры для иностранцев создают дополнительные возможности для привлечения новых туристов. Способствует этому и подписанное с российской стороной соглашение о взаимном признании виз. Предстоит еще многое сделать. Ведется подготовка сборника туристических маршрутов, объединяющий две страны.
Геннадий Шаталов, председатель наблюдательного совета Национальной ассоциации специалистов событийного туризма России:
В скором времени туристский информационный центр, туристический, именно Союзного государства начнет свою работу, где можно будет получать самую необходимую информацию. И сегодня на нашей сессии отраслевой мы как раз поговорим и обсудим совместный календарь туристических событий, перечень туристических маршрутов на 2025 год.
За 2024 год количество белорусских туристов, посетивших Россию увеличилось на четверть, а россиян, приехавших в нашу страну на 15 %. Для большего комфорта путешественников планируется разработать общие стандарты качества гостиниц и туристических объектов, которые будут действовать на территории Союзного государства.