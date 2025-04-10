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Перспективы развития туризма Беларуси и России обсудили на конгрессе в Минске

10 апреля 2025 05:50
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Развитие трансграничного белорусско-российского туризма имеет большие перспективы. Такое мнение прозвучало на Белорусско-российском туристическом конгрессе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы развития туризма Беларуси и России обсудили на конгрессе в Минске-2

Комбинированные туры для иностранцев создают дополнительные возможности для привлечения новых туристов. Способствует этому и подписанное с российской стороной соглашение о взаимном признании виз. Предстоит еще многое сделать. Ведется подготовка сборника туристических маршрутов, объединяющий две страны.

Перспективы развития туризма Беларуси и России обсудили на конгрессе в Минске-4

Геннадий Шаталов, председатель наблюдательного совета Национальной ассоциации специалистов событийного туризма России:
В скором времени туристский информационный центр, туристический, именно Союзного государства начнет свою работу, где можно будет получать самую необходимую информацию. И сегодня на нашей сессии отраслевой мы как раз поговорим и обсудим совместный календарь туристических событий, перечень туристических маршрутов на 2025 год.

Перспективы развития туризма Беларуси и России обсудили на конгрессе в Минске-6

За 2024 год количество белорусских туристов, посетивших Россию увеличилось на четверть, а россиян, приехавших в нашу страну на 15 %. Для большего комфорта путешественников планируется разработать общие стандарты качества гостиниц и туристических объектов, которые будут действовать на территории Союзного государства.

# Союзное государство # Туризм

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