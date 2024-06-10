«Это огромные поступления в бюджет». В Беларуси может появиться национальный оператор такси

Дело с шашечками. Везет ли пассажирской транспортной отрасли в законодательном плане? Какие изменения ожидаются в такси и когда вступит в силу новый указ? Что произошло после большого разбора на самом высоком уровне? На площадке ток-шоу «‎По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП», юрист:

Когда не знаешь, что происходит, ищи деньги. Почему не хотят признавать себя диспетчерами такси? Все очень просто, по нашему белорусскому законодательству, если ты не диспетчер такси, а какой-то агрегатор, то тебе сначала приходят все деньги, которые ты собрал за перевозки. Оставляешь себе свою комиссию 20-27 %, а потом перечисляешь перевозчикам. Если ты становишься диспетчером такси, деньги должны идти перевозчику напрямую, а потом он должен заплатить диспетчеру за услуги, которые ему предоставлены.

И основная причина, почему не хотят регистрировать и признавать себя в качестве диспетчера… вы понимаете, что такое оборот от всех перевозок. Это десятки миллионов долларов, которые можно использовать в своих законных целях.

Во-вторых, у нас пассажир, если касаемся больной темы тарифов, не может оценить качество услуги. Первоочередное – безопасность. Пассажир не может колодки проверить, является ли трезвым водитель, в каком состоянии резина. У нас обращают внимание на проблематику, когда что-то произошло.