«Это огромные поступления в бюджет». В Беларуси может появиться национальный оператор такси

Дело с шашечками. Везет ли пассажирской транспортной отрасли в законодательном плане? Какие изменения ожидаются в такси и когда вступит в силу новый указ? Что произошло после большого разбора на самом высоком уровне? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.
Как изменилась работа перевозчиков после Указа Президента? Честное мнение таксиста.
Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП», юрист:
Когда не знаешь, что происходит, ищи деньги. Почему не хотят признавать себя диспетчерами такси? Все очень просто, по нашему белорусскому законодательству, если ты не диспетчер такси, а какой-то агрегатор, то тебе сначала приходят все деньги, которые ты собрал за перевозки. Оставляешь себе свою комиссию 20-27 %, а потом перечисляешь перевозчикам. Если ты становишься диспетчером такси, деньги должны идти перевозчику напрямую, а потом он должен заплатить диспетчеру за услуги, которые ему предоставлены.
И основная причина, почему не хотят регистрировать и признавать себя в качестве диспетчера… вы понимаете, что такое оборот от всех перевозок. Это десятки миллионов долларов, которые можно использовать в своих законных целях.
Во-вторых, у нас пассажир, если касаемся больной темы тарифов, не может оценить качество услуги. Первоочередное – безопасность. Пассажир не может колодки проверить, является ли трезвым водитель, в каком состоянии резина. У нас обращают внимание на проблематику, когда что-то произошло.
Екатерина Станкевич:
У одного из так называемых диспетчеров произошло ДТП – автомобиль на кольцевой попал в грузовик, пассажир сгорел. Диспетчер сказал, что там закончилась поездка, ничего не возместил пострадавшим (родственникам). Человека не вернешь, даже на похороны денег не выделили. Попробуйте сейчас в каком-то своем претензионном порядке решить свой вопрос: забытый телефон, недовольство качеством услуг. Вам просто пришлют какой-нибудь промокод. Проводились целые расследования, репортажи ваших коллег.
Нашим предложением является разработка национального оператора, чтобы не было этого коллапса. Это огромные поступления в бюджет.
Что рассчитывают получить от Указа Президента об автомобильных перевозках? Рассказали в Минтрансе – читать здесь.