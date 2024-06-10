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Беларусь и Куба за 2023-й вдвое увеличили товарооборот

10 июня 2024 17:30
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Беларусь и Куба нацелены на наращивание экспорта товаров и создание совместных предприятий. Эти темы 10 июня обсуждали в Минске на заседании Белорусско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Последний раз она собиралась два года назад. Тогда были намечены основные направления сотрудничества. В итоге в 2023 году двусторонняя торговля увеличилась более чем вдвое.

Беларусь и Куба за 2023-й вдвое увеличили товарооборот-1

Важность этого шага отметил заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства. Позитивным переменам не помешали ни усиливающееся санкционное давление, ни рост цен, ни разрыв логистических цепочек. Тем не менее еще есть куда расти. Экономические показатели могут быть значительно выше. Среди наиболее перспективных отраслей для сотрудничества эксперты выделяют здравоохранение, образование и науку. Сегодня стороны обсуждали возможность создания совместных производств и увеличение взаимных поставок продукции. Затронули и другие темы. Куба славится своим туристическим потенциалом. И сегодня, 10 июня, партнеры коснулись темы снижения стоимости туров для наших граждан.

# Беларусь-Куба # общество

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