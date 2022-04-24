Мировые цены на молочные продукты растут уже 7-й месяц подряд. О чём предупреждают фермеры?

Мировые цены на молочные продукты растут уже седьмой месяц подряд и выше значения 2021-го на 23 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока все снова спешат во всем обвинить Россию, глава крупнейшего британского переработчика молока, а это почти 9 000 фермерских хозяйств по всей Европе и больше 2 000 в Великобритании, возвращает к первопричине.

Аш Амирахмади, управляющий директор компании Arla Foods:

Фермеры годами сталкиваются с заниженными ценами на молоко. В целом за последние 10 лет потребительские цены выросли на 26 %. Но стоимость молока – лишь на 7 за это же время.

Майкл Оукс, председатель Национального союза фермеров (Великобритания):

Три ключевые вещи на ферме – это корма, топливо и удобрения. Цены на топливо выросли на 60 % Сегодня уже могут достигнуть и 70. Удобрения выросли вчетверо. Почему цены растут? Мне кажется, потому что много удобрений ввозится из Украины и России.

Фермеры предупреждают: они будут сокращать производство молока или экспортировать его, если не покроют свои затраты. Уверены в одном: сохранить цену на прежнем уровне немыслимо. А производитель уверяет, что покупатели смогут и готовы заплатить на 50 % больше. Но по факту в Британии принять такое решение точно готовы далеко не все. Стоит услышать только мнение из народа.