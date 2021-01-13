«Это очень высокая оценка работы». В Гродно наградили деятелей культуры и молодых талантов

Новости Беларуси. От юных звезд до профессионалов культуры и искусства. Самых заметных, талантливых и целеустремленных поздравили на главной сцене Гродненского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошли сразу две церемонии: вручение стипендий специального фонда по поддержке талантливой молодежи и областной премии имени Героя Беларуси Александра Дубко. Таланты в лицах – репортаж Галины Буро. Пальцы ловко бегают по клавишам, из колонок – «минусовка» (это сегодня модный аккомпанемент к баяну). 12-летний Патрик Марцулевич за 4 года обучения в сельской музыкальной школе в Одельске собрал всю линейку наград – от районных до национальных конкурсов.

Учитель признается: еще на первом занятии понял, что у мальчика врожденный талант и техника игры. Для таких самородков как раз и существует специальный фонд Президента по поддержке талантливой молодежи.

Патрик Марцулевич, учащийся Индурской детской музыкальной школы искусств филиала Одельск:

Я сидел дома, зашла мама и сказала, что меня наградят. Я был в таком удивлении большом и шоке. Эта премия мотивирует на дальнейшее развитие.

Андрей Савостьянов, учитель Индурской детской музыкальной школы искусств филиала Одельск:

Таких успехов мы добились только с Патриком благодаря в первую очередь его трудолюбию. После того как Патрику дали премию, остальные дети, на него посмотрев, стали даже намного лучше заниматься, даже те, кто так-сяк относились к занятиям.

По итогам ушедшего года стипендиатами специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи стали больше сотни начинающих звездочек из Гродненской области. Для них это большая мотивация сиять еще ярче.

Валерий Громада, заместитель министра культуры Беларуси:

В Беларуси сложилась четкая, выверенная и стройная система поддержки молодых талантов, начиная с 1995 года, деятельность фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи как раз таки направлена на эти цели. Тысячи ребят за эти годы получили поощрение фонда – это гранд-премии, премии, стипендии, многие из них получили материальную поддержку.

Галина Буро, корреспондент:

Вручение премий и стипендий всегда проходит торжественно и изысканно. Красивая обстановка, гостей встречает струнный квартет и даже живые голуби. Все, чтобы гости ощутили: они лучшие, их ценят и любят. Такое признание, конечно, особенно важно людям творческим. А потому на главной сцене региона отметили 14 лучших работников культуры и искусства. Им вручили областную премию имени Александра Дубко. Среди награжденных – артисты, режиссеры и писатели, народные мастера, клубные и музейные работники.

Одна из наград отправилась в Лиду – культурную столицу Беларуси 2020 года. Жемчужина которой – средневековый замок. В отреставрированной юго-западной башне в прошлом году открылась долгожданная экспозиция с экспонатами, начиная с 14 века.

На этот год у директора лидского музея Ольги Пилипчук тоже немало задумок: фестиваль театров огня, турнир лучников. Интерактивная форма знакомства с белорусской историей вызывает восторг у туристов. А для нее это любовь к своему и большой труд.

Ольга Пилипчук, директор Лидского историко-художественного музея:

Безусловно, это очень высокая оценка работы, но эта награда не моя, я считаю, это награда всего нашего коллектива, потому что без каждого не сложился бы пазл такой, как он есть на данный момент. Мы будем стараться и реализовывать все возможные, а, наверное, иногда и невозможные проекты.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Эта премия имеет более чем 20-летнюю историю. Она носит имя нашего очень знаменитого соотечественника, земляка, который действительно может быть примером для молодежи. Это пример трудолюбия, беззаветной верности родине, человек широкой души. Это как раз была его идея учредить конкурс и премию для поддержки людей творческих.