Что хотят изменить учителя в системе образования Беларуси. Мнение директора столичной школы

Новости Беларуси. Значение и значимость Всебелорусского народного собрания. Какие ожидания от предстоящего национального диалога у представителей сферы образования? И что способно объединить белорусов в Год народного единства? В студии программы Новости «24 часа» на СТВ Татьяна Коваленя, директор столичной средней школы № 67.

Илона Волынец, СТВ:

Буквально через месяц состоится Всебелорусское народное собрание. На ваш взгляд, на данном этапе для белорусов какое значение имеет это мероприятие? Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 Минска:

Всебелорусское народное собрание не первое – шестое по счету. На каждом этапе развития нашей страны оно имеет всегда решающую роль. Первое Всебелорусское народное собрание, насколько мы помним, основной целью было сплотить, не дать развалиться нашему государству, создать новое государство, суверенное. С этим этапом мы успешно справились, далее, конечно, другие вопросы начинают интересовать государство и народ. Когда приходит стабильность, мы хотим как дальнейшего развития социально-экономического, так и изменений в общественно-политической жизни страны. Уже шестое Всебелорусское народное собрание – мы видим итоги предыдущей пятилетки, мы видим, какой 2020 год был сложный, внес свои коррективы и в общественно-политическую жизнь, и в социально-экономическое развитие страны. В любую сферу нашей жизни внеслись свои моменты. Но шестое Всебелорусское народное собрание – думаю, оно будет созвучно с годом, который объявил наш Президент. Это Год единства. Думаю, что основной целью, из которой вытекут многочисленные задачи, будет единство, сплочение и сохранение. Илона Волынец:

Вы представляете сферу образования. Как думаете, какие изменения нужны вашей отрасли?

Татьяна Коваленя:

Мы ожидаем совершенствования, единой платформы, которая позволит нам образовываться, получать знания, не выходя из дома. Но не хотелось бы, чтобы она заменила урок, потому что личное общение, передачу опыта не заменит ни одна техника. В любом случае требует совершенствования система централизованного тестирования. На пятом Всебелорусском народном собрании Президент поставил задачу усовершенствовать систему централизованного тестирования, где-то упростить, где, наоборот, усложнить материал. Я думаю, что дальнейшая работа по этому должна продолжаться. Министр образования озвучил такую перспективу, как введение национального экзамена. Думаю, что на ближайшие пять лет (может быть, даже этот срок немножко сократится). Введение национального экзамена мы также рассмотрим. Хотелось бы также, чтобы система профильного образования расширялась, потому как сейчас существует профильная подготовка. Учащиеся нашей школы в 10-11 классе могут посещать лицей и получать свою первую профессию, не отрываясь от общего среднего образования. Это действительно хорошо, потому что неизвестно, как сложится судьба после 11 класса. Да, все хотят поступить в высшее учебное заведение, получить высшее образование. Всегда должна быть подстраховка, платформа, которая бы говорила: ничего страшного, если у тебя не получится, то у тебя уже есть образование. И профильное образование, и те специальности, которые получают ребята в лицее. Зачастую, когда смотришь жизнеустройство выпускников после 11 класса, те, кто не смогли поступить в высшее учебное заведение, идут работать по тем специальностям, которые они получали в лицее, бесплатно причем и не отрываясь от общего среднего образования. Илона Волынец:

Вы каждый день работаете с детьми, подростками. Иногда мы слышим такое мнение, что мы упустили молодежь. Согласитесь вы с этим?

Татьяна Коваленя:

Слышим мы это все-таки не от учителей, преподавателей, которые работают непосредственно с молодежью, подростками и старшими детками. Скорее всего, медиа такое искажение. Оно не упущено, если посмотреть на то количество мероприятий, акций, которые проводятся с участием молодежи. Я активный пользователь соцсетей, и иногда смотришь – ребята, которые даже выходцы из нашего учреждения, они уже пошли в среднеспециальные и высшие учебные заведения. Как активно они продолжают линию, когда они были активистами БРСМ в школе. Добрые дела, которые они делают (помощь нуждающимся, пенсионерам, детям-инвалидам), посещение различных центров, участие в студотрядовском движении. Оно все продолжается. 15 лет моей работы, а я пришла именно с воспитательной работы, хочу сказать, что патриотическое воспитание молодежи стало еще лучше. Илона Волынец:

Этот год объявлен Годом народного единства. Как думаете, а что может помочь нам сплотиться? Как сделать так, чтобы не делили на своих и чужих, чтобы не было вражды?