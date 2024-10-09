Белорусы заготавливают дрова на зиму – узнали актуальные цены

В Беларуси идет заготовка древесины на зимний период. Чтобы с комфортом сельчанам провести холодный сезон, помогают лесхозы, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Вилейском районе сейчас активная фаза заготовки экотоплива. Древесину продают населению. Уже выполнено свыше 100 заявок. Большим спросом пользуется покупка у лесничеств дров в готовом виде. Цена за один кубометр – 26 рублей 5 копеек. Предпочтения отдают лиственным породам: березе, сосне. Они обладают большей теплоотдачей. Предоставляется и транспортная услуга по доставке дров. Срок выполнения – не более 10 дней. Для этого в лесхозе есть специальная техника.

Дмитрий Третьяк, житель Вилейки: Посоветовали в лесхозе. Поехали, узнали по очереди, где есть очередь. В течение двух дней привезли дрова.

Сергей Филистович, лесничий Пригородного лесничества Вилейского опытного лесхоза:

Прицеп дров стоит около 300 рублей в зависимости от времени, на которое выписывается техника. Ежегодно мы населению продаем в готовом виде порядка 800 кубометров. Кроме этого, еще в порядке самозаготовки граждане могут сами выписать ордер на участке леса, где мы им покажем, и самостоятельно заготовить также древесину для отопления. С начала года продано 560 кубометров дров в готовом виде и 800 кубометров дров в порядке самозаготовки.

Всего существует три способа обеспечения дровами населения: самозаготовка, реализация дров населению уже в готовом виде и доставка колотых дров. За девять месяцев 2024 года только в Вилейском районе продано населению около 11 тысяч кубометров дров.