Сергеенко о «CБ. Беларусь сегодня»: это высокопрофессиональный коллектив, который идёт в ногу со временем
Новости Беларуси. 24 часа на передовой информационного фронта – о событиях политики, экономики и общественной жизни – объективно и без купюр. Коллектив газеты «CБ. Беларусь сегодня» принимает поздравления с 95-летним юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые слова в адрес редакции направил глава государства, пожелав изданию сохранить доверие преданных читателей, еще больше расширить свою аудиторию и открыть новые творческие горизонты.
Газета стала своеобразной летописью белорусской истории. В годы Великой Отечественной со страниц звучал призыв к народу на самоотверженную борьбу. Журналисты рассказывали о героических подвигах советских воинов. После было восстановление разрушенной страны, что тоже нашло отражение в материалах корреспондентов всеми любимой «Совбелки».
Со значимой датой творческую команду газеты поздравил глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко побывал в недавно созданной телестудии и радиоцентре, пообщался с сотрудниками и вручил награды лучшим работникам.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Сегодня это высокопрофессиональный творческий коллектив журналистов, который идет в ногу со временем. Появляются новые интересные лица. Самое главное, что в коллективе работают и профессионалы, которые 20-30 лет трудятся здесь, и молодежь, которая недавно закончила высшие учебные заведения и пришла работать именно в это издание, уже заранее, будучи студентами вузов, зарекомендовав себя как журналисты начинающие. Сегодня из общения с коллективом я увидел, насколько люди не то что внимательно оценивают ситуацию в стране, они разбираются в этой ситуации, в этой палитре взглядов и мнений по различным вопросам нашего населения.
К слову, ежедневный тираж газеты – без малого 200 тысяч экземпляров. На данный момент аудитория одного печатного номера и электронной версии издания насчитывает около миллиона человек.