Сергеенко о «CБ. Беларусь сегодня»: это высокопрофессиональный коллектив, который идёт в ногу со временем

Новости Беларуси. 24 часа на передовой информационного фронта – о событиях политики, экономики и общественной жизни – объективно и без купюр. Коллектив газеты «CБ. Беларусь сегодня» принимает поздравления с 95-летним юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые слова в адрес редакции направил глава государства, пожелав изданию сохранить доверие преданных читателей, еще больше расширить свою аудиторию и открыть новые творческие горизонты.

Газета стала своеобразной летописью белорусской истории. В годы Великой Отечественной со страниц звучал призыв к народу на самоотверженную борьбу. Журналисты рассказывали о героических подвигах советских воинов. После было восстановление разрушенной страны, что тоже нашло отражение в материалах корреспондентов всеми любимой «Совбелки».

Со значимой датой творческую команду газеты поздравил глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко побывал в недавно созданной телестудии и радиоцентре, пообщался с сотрудниками и вручил награды лучшим работникам.