440 новобранцев Академии МВД начали проходить курс молодого бойца
Новости Беларуси. 440 курсантов-новобранцев Академии МВД начали проходить курс молодого бойца. Ближайшие четыре недели еще вчерашние школьники будут постигать азы милицейской службы и готовиться к дальнейшему обучению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приемная кампания позади. Теперь только строгий распорядок дня, строевая и новый ритм жизни. К слову, конкурс на все специальности и специализации в академии состоялся. На 440 бюджетных мест претендовали 734 абитуриента, а проходные баллы даже выше, чем в 2021 году.
Алексей Башан, временно исполняющий обязанности по должности начальника Академии МВД Беларуси:
У нас был конкурс больше двух человек на место. Непоступивших было достаточное количество – боюсь ошибиться, больше 300 человек. Те, кто учится у нас, не просто выбрали учреждение образование и специальность, по которой они хотят учиться, они выбрали профессию. Это очень важно. А здесь мы просто учим их этой профессии. Поэтому они мотивированы, они проходили и медицинское освидетельствование, и собеседование с психологом, профессиональный отбор так называемый. То есть у них этот этап длился очень долго, это осознанный выбор. То есть к нам просто прийти, проходя мимо, не получится. Или в последний день посмотреть по баллам, куда ты там проходишь.
Отметим, что после прохождения краткого экскурса введения в профессию курсанты произнесут клятву на верность Родине в присутствии самых родных и близких.