440 новобранцев Академии МВД начали проходить курс молодого бойца

Алексей Башан, временно исполняющий обязанности по должности начальника Академии МВД Беларуси:

У нас был конкурс больше двух человек на место. Непоступивших было достаточное количество – боюсь ошибиться, больше 300 человек. Те, кто учится у нас, не просто выбрали учреждение образование и специальность, по которой они хотят учиться, они выбрали профессию. Это очень важно. А здесь мы просто учим их этой профессии. Поэтому они мотивированы, они проходили и медицинское освидетельствование, и собеседование с психологом, профессиональный отбор так называемый. То есть у них этот этап длился очень долго, это осознанный выбор. То есть к нам просто прийти, проходя мимо, не получится. Или в последний день посмотреть по баллам, куда ты там проходишь.