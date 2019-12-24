Прямой эфир

«Это очень хороший праздник»: католики Беларуси готовятся к Рождеству Христову

24 декабря 2019 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 24 декабря часть христиан мира готовятся к встрече Светлого Рождества Христова. Более чем в 100 странах 25 декабря считается праздничным днем. Беларусь – не исключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень хороший праздник»: католики Беларуси готовятся к Рождеству Христову-1

Католики канун Рождества называют Сочельником или Вигилией (от латинского vigilia – бдение). По традиции к этому моменту украшаются елки, устанавливаются ясли. Те, кто не успел исповедаться, идут в костел. С появлением на небе первой звезды завершается строгий пост. По преданию считается, что именно она возвестила о времени рождения Сына Божьего всему миру.

«Это очень хороший праздник»: католики Беларуси готовятся к Рождеству Христову-4

Александр Барило, ксендз Крестовоздвиженского костела:
Падрыхтоўка да Божага Нараджэння распачынаецца задоўга да самога свята. Мы пачынаем за чатыры тыдні, перажываючы так званы Адвэнт. Напэўна, ад якасці, как мы перажывём Адвэнт, залежыць якасць самога свята. Чатыры тыдні духоўнай працы над сабой, чатыры тыдні ачышчэння свайго сумлення ад грахоў.

«Это очень хороший праздник»: католики Беларуси готовятся к Рождеству Христову-7

Это очень хороший праздник. Семейный, рождественский, когда собирается вся семья.

# Католики Беларуси # общество # Александр Барило # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Афанасьева: «Я 8 лет прожила в общежитии. Мне сначала нужна была машина, а потом уже квартира»
24 декабря 2019 10:55

Афанасьева: «Я 8 лет прожила в общежитии. Мне сначала нужна была машина, а потом уже квартира»

Показываем, как правильно завить локоны плойкой
24 декабря 2019 09:12

Показываем, как правильно завить локоны плойкой

Видимость может быть около 100 метров. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
24 декабря 2019 07:51

Видимость может быть около 100 метров. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности