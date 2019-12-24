Видимость может быть около 100 метров. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 24 декабря. Причина – туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики предупреждают, что видимость на дорогах местами может не превышать и 100 метров. Причем такая ситуация в некоторых регионах сохранится и днем.

Какой будет погода на Новый год? Народные приметы на конец декабря

Вторник будет облачным и дождливым, но зато теплым. Местами ожидается до +10℃. Недекабрьская погода сохранится и на католическое Рождество.