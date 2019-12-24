Показываем, как правильно завить локоны плойкой

В канун Нового года можно экспериментировать со всем, даже с прической. Главный тренд этого сезона – естественные локоны. В мире шоу-бизнеса королева идеальной волны – голливудская актриса Дженнифер Энистон.
В канун Нового года можно экспериментировать со всем, даже с прической. Главный тренд этого сезона – естественные локоны. В мире шоу-бизнеса королева идеальной волны – голливудская актриса Дженнифер Энистон.
Если вы поклонник более пышной прически, остановите свой выбор на афрокудрях.
Длинные волосы можно собрать в высокий хвост или в пучок, выпустить несколько прядей или, наоборот, собрать локоны в строгую укладку.
Анастасия Иваш, стилист по прическе:
Я вам покажу самую востребованную прическу – локоны.
Как правильно завить локоны плойкой? Узнаете, посмотрев видеоматериал.