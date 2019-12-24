Показываем, как правильно завить локоны плойкой

В канун Нового года можно экспериментировать со всем, даже с прической. Главный тренд этого сезона – естественные локоны. В мире шоу-бизнеса королева идеальной волны – голливудская актриса Дженнифер Энистон.

Если вы поклонник более пышной прически, остановите свой выбор на афрокудрях.

Длинные волосы можно собрать в высокий хвост или в пучок, выпустить несколько прядей или, наоборот, собрать локоны в строгую укладку.

Анастасия Иваш, стилист по прическе:

Я вам покажу самую востребованную прическу – локоны.