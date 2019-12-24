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Показываем, как правильно завить локоны плойкой

24 декабря 2019 09:12
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В канун Нового года можно экспериментировать со всем, даже с прической. Главный тренд этого сезона – естественные локоны. В мире шоу-бизнеса королева идеальной волны – голливудская актриса Дженнифер Энистон.

Показываем, как правильно завить локоны плойкой-1

Если вы поклонник более пышной прически, остановите свой выбор на афрокудрях.

Показываем, как правильно завить локоны плойкой-4

Длинные волосы можно собрать в высокий хвост или в пучок, выпустить несколько прядей или, наоборот, собрать локоны в строгую укладку.

Показываем, как правильно завить локоны плойкой-7

Анастасия Иваш, стилист по прическе:
Я вам покажу самую востребованную прическу – локоны.

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Как правильно завить локоны плойкой? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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# Красота # общество # Анастасия Иваш # Фотофакт # Мода

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