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Афанасьева: «Я 8 лет прожила в общежитии. Мне сначала нужна была машина, а потом уже квартира»

24 декабря 2019 10:55
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Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы праздновали 30-летние своей творческой жизни. В чём секрет Вашего творческого долголетия?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я люблю то, что я делаю.

Вадим Щеглов:
Но мне кажется, любить мало.

Инна Афанасьева:
Нет.

Вадим Щеглов:
Достаточно, Вы считаете?

Афанасьева: «Я 8 лет прожила в общежитии. Мне сначала нужна была машина, а потом уже квартира»-1

Инна Афанасьева:
Вы не поверите, когда мы начинали, было очень много талантливых рядом со мной параллельно девчонок, ребят – исполнителей.

Вадим Щеглов:
А где они?

Инна Афанасьева:
Их нет. А нет их только лишь по одной причине: они не хотели учиться. Не в университетах, хотя и это тоже надо. Им казалось, что вот кто-то сказал: «Ой, ты круто поёшь». «Это классно, я добился всего. Я молодец».

90-ые годы – это то время, когда была нищета. Но в то же время была возможность зарабатывать какие-то деньги артистам. Но их надо было вкладывать ещё в себя же, в своё развитие – в песни, антураж, в костюмы. То есть не каждый к этому был готов.

Когда уже меня, скажем так, стали узнавать, уже автографы стали у меня брать, и клипы первые, альбом вышел, всё как бы так для Беларуси, для того времени, это было круто, значимо, классно. И несмотря на это, я 8 лет прожила в общежитии.

Вадим Щеглов:
Я никогда не поверю, что в 90-ые платили приличные гонорары.

Инна Афанасьева:
Нет, платили хорошие гонорары, да. Я смогла заработать себе на машину. Потому что мне сначала нужна была машина, а потом уже квартира. Потому что надо было передвигаться. Было очень много концертов.

# Белорусские исполнители # общество # Инна Афанасьева

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