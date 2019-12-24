Афанасьева: «Я 8 лет прожила в общежитии. Мне сначала нужна была машина, а потом уже квартира»

Инна Афанасьева:

Вы не поверите, когда мы начинали, было очень много талантливых рядом со мной параллельно девчонок, ребят – исполнителей.

Вадим Щеглов:

А где они?

Инна Афанасьева:

Их нет. А нет их только лишь по одной причине: они не хотели учиться. Не в университетах, хотя и это тоже надо. Им казалось, что вот кто-то сказал: «Ой, ты круто поёшь». «Это классно, я добился всего. Я молодец».

90-ые годы – это то время, когда была нищета. Но в то же время была возможность зарабатывать какие-то деньги артистам. Но их надо было вкладывать ещё в себя же, в своё развитие – в песни, антураж, в костюмы. То есть не каждый к этому был готов.

Когда уже меня, скажем так, стали узнавать, уже автографы стали у меня брать, и клипы первые, альбом вышел, всё как бы так для Беларуси, для того времени, это было круто, значимо, классно. И несмотря на это, я 8 лет прожила в общежитии.

Вадим Щеглов:

Я никогда не поверю, что в 90-ые платили приличные гонорары.

Инна Афанасьева:

Нет, платили хорошие гонорары, да. Я смогла заработать себе на машину. Потому что мне сначала нужна была машина, а потом уже квартира. Потому что надо было передвигаться. Было очень много концертов.