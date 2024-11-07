В Витебске открыли цифровизированный завод по производству ветпрепаратов

Эстафету подарков к 7 ноября подхватил Витебск. Там открыли завод по производству ветеринарных препаратов. И это не просто завод, а цифровизированное предприятие, которое соответствует всем международным стандартам GMP, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания основана 30 лет назад, но начинает новый этап развития в новом здании. Здесь разрабатывают и выпускают средства для профилактики и лечения сельскохозяйственных и домашних животных, создают схемы лечения различных заболеваний. Сейчас в ассортименте производителя более 70 зарегистрированных в государственном реестре препаратов. В разработке еще 13. Продукцию используют не только ветврачи хозяйств и клиник Беларуси, она высоко востребована и за рубежом. На экспорт идет более половины препаратов.

Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Это пример того, как должны выглядеть предприятия в Республике Беларусь. Это частные инвестиции с государственным участием, инновационным фондом местным, которые позволяют развивать высокотехнологичное производство с высокой добавленной стоимостью, которые решают несколько проблем. Первое, это занятость, занятость с высокой заработной платой. Второе, это налоги, которые будут поступать в бюджет. И третье, это развитие государства, потому что с развитием технологий развиваются все другие технологии в государстве.

В проект инвестировали более 22 миллионов рублей, создали 30 новых рабочих мест.