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Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека

07 ноября 2024 17:02
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В праздничный день стало известно о том, что Президент Беларуси принял решение о помиловании 31 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека-2

Это 2 женщины и 29 мужчин. 17 из них имеют хронические заболевания, 3 являются инвалидами. У большинства есть дети, а 7 человек дома ждут многодетные семьи. Данное решение – гуманный жест в отношении тех, кто получит шанс вернуться к семье, работе. Словом, к нормальной жизни. Осужденные освобождены от основного наказания без снятия судимости. Обеспечить контроль за их правопослушным поведением поручено Министерству внутренних дел.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

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