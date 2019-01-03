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«Это обычная высушенная, дроблёная картошка». Показываем, как делают настоящие белорусские чипсы

03 января 2019 16:05
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В Марьиной Горке еще в 80-ых были выпущены первые отечественные чипсы, рассказали в программе «Деревня. LIVE»

«Это обычная высушенная, дроблёная картошка». Показываем, как делают настоящие белорусские чипсы-1

Маргарита Болянова, начальник лаборатории пищевого завода:
Я приглашаю Вас на завод, где производятся продукты из картофеля! Мы находимся на участке, где производятся чипсы картофельные. Картофель выращен на наших полях белорусских, на наших сортах. Это обычная высушенная, дроблёная картошка.

«Это обычная высушенная, дроблёная картошка». Показываем, как делают настоящие белорусские чипсы-4

Елизавета Полещук, СТВ:
Иногда мне очень хочется чипсов.

Экскурс в премудрости фастфуда для ведущей проводит начальник лаборатории. Женщина 15 лет провела на предприятии, и знает про хрустящие закуски всё, и даже больше!

«Это обычная высушенная, дроблёная картошка». Показываем, как делают настоящие белорусские чипсы-7

Для начала – крутой замес! В сухое картофельное пюре добавляют муку, затем соль, лук и крахмал. Тестомесильная машина работает ровно 3 минуты.

«Это обычная высушенная, дроблёная картошка». Показываем, как делают настоящие белорусские чипсы-10

Следующий шаг – формовка и обжарка чипсов. Чуть остывшие чипсы складывают в стопки. Остывшие пластинки нужно моментально расфасовать по упаковкам.

Но картофельный фастфуд – это не одни только чипсы, но ещё ароматные снэки.

Елизавета Полещук:
Это есть невозможно! Как сырые макароны.

Маргарита Болянова:
Это полуфабрикат.

# Еда # общество # Елизавета Полещук

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