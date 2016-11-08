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Мобильное приложение от МЧС: «Пять шагов на спасение» из опасной ситуации

08 ноября 2016 14:48
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Новости Беларуси. «Пять шагов на спасение». Мобильное приложение с символичным названием продемонстрировали сотрудникам и медикам детской областной больницы. Традиционная акция, направленная на профилактику чрезвычайных происшествий, регулярно собирает трудовые коллективы и населения области. 

Сотрудники МЧС напоминают правила безопасности, демонстрируют возможности современной техники. 

Попробовать себя в роли спасителя могут и те, кому по роду своей деятельности приходится заниматься совсем другими делами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # МЧС Беларуси

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