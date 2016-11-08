Лучшие работы Всемирной кулинарной олимпиады: крупнейший аграрный форум в Минске собрал представителей 10 стран

Новости Беларуси. Белорусские товары пользуются спросом на всех рынках СНГ. Впрочем, такую выгодную позицию можно закрепить еще прочнее. В эти дни в Минске проходит крупнейший продовольственный форум. Под одной крышей собрались представители более чем двухсот компаний из десяти стран. Самые многочисленные делегации из Грузии и Польши. Участие в международной выставке для экспонентов – это отличная возможность вернуться домой с новыми контрактами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Россияне, украинцы, казахи знают, что такое белорусское качество, и наш товар ждут на всех рынках СНГ. Сегодняшняя выставка показывает и по наполняемости, и по количеству гостей, что белорусские товары пользуются спросом.

Нодар Кереселидзе, первый заместитель министра сельского хозяйства Грузии:

Эти продукты можно найти в Тбилиси. Есть магазин белорусских продуктов. Грузия до сих пор импортирует много продуктов из других стран, но качество белорусских продуктов гораздо лучше. Особенно мясо-молочных продуктов.

В рамках выставки проходит и международный «Хлебный салон». Композиции из шоколада, сахарные цветы и скульптуры из теста – работы на гране фантастики представили призеры Всемирной кулинарной олимпиады. Удивить предстоит и начинающим кондитерам: они поборются за звание лучших в 10 номинациях.