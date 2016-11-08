Регистрация брака в больнице или дома: какие дополнительные услуги появятся в ЗАГСах с 2017 года

Новости Беларуси. ЗАГСы расширяют перечень дополнительных услуг. Такое решение принял Совет министров. С начала 2017 года регистрацию брака можно провести по индивидуальному сценарию вне помещения ЗАГСа. У молодых появится возможность провести церемонию в учреждениях культуры, в исторических и памятных местах.

Регистратора браков можно будет пригласить даже в больницу и в собственную квартиру.

Так, в Слуцком отделе ЗАГС выездную церемонию практикуют уже не один год.

Но раньше возникали определенные трудности, которые сейчас решены.

Анна Шавнева, начальник отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома:

Есть торжественная регистрация брака, а еще есть торжестенная регистрация брака по индивидуальному сценарию (то есть предусматриваются ваши пожелания). Каждая пара хочет свою незабываемую сказку, сказку при регистрации заключения брака. И подход к этой выездной регистрации у нас очень индивидуальный. Мы рабтаем с молодоженами, рассматриваем, какие атрибуты и элементы они хотят видеть на этой торжественной регистрации, что мы им можем предложить.

Документально закрепили и проведение церемоний, посвященных памятным датам – серебряной и золотой свадьбе.

Средства, полученные от оказания дополнительных услуг, пойдут на укрепление материально-технической базы ЗАГСов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.