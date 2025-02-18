Из логова бандита – в колоритную агроусадьбу. Белорус купил старый дом и превратил в туристическое место

Пополняем паспорт туриста новыми эмоциями и отправляемся в Дятлово в программе «Путевка BY». Прогуляемся по площади со сказочными «игрушечными» домиками. И даже найдем сердце в костеле Успения Пресвятой Девы Марии!
Пополняем паспорт туриста новыми эмоциями и отправляемся в Дятлово в программе «Путевка BY». Прогуляемся по площади со сказочными «игрушечными» домиками. И даже найдем сердце в костеле Успения Пресвятой Девы Марии!
Из каменных джунглей на лоно природы – лучший рецепт выходных! Тем более, когда вокруг такая красота – новогрудская гряда, леса и холмогоры. Деревня Тетейки, как эликсир, наполнит энергией и вдохновением. В местах детства Сергей Колпинский разглядел перспективы. Купил старый домик и решил построить колоритную агроусадьбу. За 17 лет туристы из разных стран ощутили, что такое белорусское гостеприимство. Приехав однажды, возвращаются за первозданной тишиной.
Сергей Колпинский, хозяин агроусадьбы:
Гостевой домик, банька, еще один гостевой домик, озеро, пляж, беседки. Все локации, которые здесь есть.
– Желания загадывают здесь туристы?
– Конечно. И туристы, и молодожены приезжают. Проводим мероприятия совместно с Дворецким сельским клубом. Для лета есть велосипеды, есть лодка, можно здесь рыбачить, банька, из баньки – сразу в озеро.
Порадует усадьба и любителей активных приключений. Здесь финальная точка байдарочного маршрута, который проходит по реке Молчадь. Героев ожидает вкусное чаепитие и мастер-класс по растопке самовара! Кухня здесь отменная! В меню немало национальных блюд.
Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Скажите, а в этом доме кто раньше жил?
Сергей Колпинский:
Этот дом вообще с такой интересной историей, звали его Гальяш. И, как рассказывали, притча эта или нет, этот человек был бандитом. Ездили наши белорусы на заработки. Эта банда узнавала на телеграфе, когда они возвращаются, и грабили. Потом уже родственники были хорошими людьми. Правнучка или внучка – они даже делали у нас свадьбу. Конечно, было много слез. Она растрогалась, что ее родной дом.
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