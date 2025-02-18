Из логова бандита – в колоритную агроусадьбу. Белорус купил старый дом и превратил в туристическое место

Пополняем паспорт туриста новыми эмоциями и отправляемся в Дятлово в программе «Путевка BY». Прогуляемся по площади со сказочными «игрушечными» домиками. И даже найдем сердце в костеле Успения Пресвятой Девы Марии!

Из каменных джунглей на лоно природы – лучший рецепт выходных! Тем более, когда вокруг такая красота – новогрудская гряда, леса и холмогоры. Деревня Тетейки, как эликсир, наполнит энергией и вдохновением. В местах детства Сергей Колпинский разглядел перспективы. Купил старый домик и решил построить колоритную агроусадьбу. За 17 лет туристы из разных стран ощутили, что такое белорусское гостеприимство. Приехав однажды, возвращаются за первозданной тишиной.

Сергей Колпинский, хозяин агроусадьбы:

Гостевой домик, банька, еще один гостевой домик, озеро, пляж, беседки. Все локации, которые здесь есть.

– Желания загадывают здесь туристы?

– Конечно. И туристы, и молодожены приезжают. Проводим мероприятия совместно с Дворецким сельским клубом. Для лета есть велосипеды, есть лодка, можно здесь рыбачить, банька, из баньки – сразу в озеро.

Порадует усадьба и любителей активных приключений. Здесь финальная точка байдарочного маршрута, который проходит по реке Молчадь. Героев ожидает вкусное чаепитие и мастер-класс по растопке самовара! Кухня здесь отменная! В меню немало национальных блюд.