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Новости по тегу #Андрей Макаренко

В Минске состоялся турнир по фиджитал-шутеру
24 мая 2026 18:45

В Минске состоялся турнир по фиджитал-шутеру

Это не просто игра в приставку! Рассказываем, что такое фиджитал-спорт
18 февраля 2025 13:22

Это не просто игра в приставку! Рассказываем, что такое фиджитал-спорт

Белорусы показывают хорошие результаты в фиджитал-футболе. Рассказываем о необычном виде спорта
04 февраля 2025 13:19

Белорусы показывают хорошие результаты в фиджитал-футболе. Рассказываем о необычном виде спорта

Бесхозная картошка: в Червеньском районе «забыли» убрать 37 гектаров полей
23 ноября 2016 17:38

Бесхозная картошка: в Червеньском районе «забыли» убрать 37 гектаров полей