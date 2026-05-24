Новости по тегу #Андрей Макаренко

Фиджитал-шутинг – одна из четырех дисциплин, опеку над которой взяла отечественная федерация. В данном случае соревнования объединили игру в Counter-Strike и лазертаг.
Фиджитал-спорт – спорт будущего! Уникальное сочетание виртуального мира и реальных спортивных игр.
От экрана компьютера к игровому полю. Фиджитал-футбол – новый вид спорта, объединяющий виртуальные и реальные игры.
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