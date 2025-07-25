Количество жертв вооруженного конфликта между Камбоджей и Таиландом возросло до 16 человек. Около 50 ранены. Согласно сообщениям СМИ, этим утром боевые действия в 12 приграничных районах продолжились, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Истребители Таиланда провели новую серию авиаударов по военным позициям Камбоджи.

Напомним, конфликт между странами вспыхнул 24 июля и быстро перерос из перестрелок в интенсивные бомбардировки вдоль границы, суверенитет над которой оспаривается уже более века.