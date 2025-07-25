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Количество жертв вооруженного конфликта между Камбоджей и Таиландом возросло до 16 человек

25 июля 2025 07:51
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Количество жертв вооруженного конфликта между Камбоджей и Таиландом возросло до 16 человек. Около 50 ранены. Согласно сообщениям СМИ, этим утром боевые действия в 12 приграничных районах продолжились, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Истребители Таиланда провели новую серию авиаударов по военным позициям Камбоджи. 

Напомним, конфликт между странами вспыхнул 24 июля и быстро перерос из перестрелок в интенсивные бомбардировки вдоль границы, суверенитет над которой оспаривается уже более века.

Количество жертв вооруженного конфликта между Камбоджей и Таиландом возросло до 16 человек-2

Камбоджа обвиняет Таиланд в «жестокой и незаконной агрессии» и на фоне напряженности призвала Совет безопасности ООН провести экстренное заседание. Тайская сторона, в свою очередь, призывает Камбоджу прекратить обстрелы гражданских и военных объектов. Премьер-министр Таиланда предупредил, что перестрелки могут перерасти в войну.

Количество жертв вооруженного конфликта между Камбоджей и Таиландом возросло до 16 человек-4

Я не хочу боевых действий. Это вина лидеров стран – их интересы порождают войны. И дело не только в спорной границе, я у верен, что у властей есть корыстные цели.

Стороны понизили уровень своих дипломатических отношений. Таиланд также закрыл все сухопутные погранпереходы с Камбоджей. Более 100 тысяч человек покинули приграничные провинции Таиланда. Напомним, напряженность в отношениях между странами усилилась после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую оба государства считают своей.

# Международная политика

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