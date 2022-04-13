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«Здесь белорусские специалисты работают. Очень хорошие отзывы». Александр Лукашенко посетил остров Русский

13 апреля 2022 10:31
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Беларусь намерена серьезно работать в Приморье. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 апреля, посещая с рабочим визитом этот дальневосточный регион России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами». Подробнее.

«Здесь белорусские специалисты работают. Очень хорошие отзывы». Александр Лукашенко посетил остров Русский-1

Первая локация в графике рабочего дня нашего Президента – Русский остров, один из самых больших в Тихом океане. Там Александр Лукашенко ознакомился со строительством театрально-музейного комплекса.

«Здесь белорусские специалисты работают. Очень хорошие отзывы». Александр Лукашенко посетил остров Русский-4

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Это база для получения образования, формирования кадров, потенциала для культурно-выставочного центра. Очаг культуры на Дальнем Востоке.

«Здесь белорусские специалисты работают. Очень хорошие отзывы». Александр Лукашенко посетил остров Русский-7

Образовательная школа, музыкальная школа на 550 мест, хореографическая академия на 250 мест и музыкальная школа на 300 учеников.

Олег Кожемяко:
Здесь белорусские специалисты работают. Очень хорошие отзывы.

«Здесь белорусские специалисты работают. Очень хорошие отзывы». Александр Лукашенко посетил остров Русский-10

Виталий Блоцкий, министр строительства Приморья:
Хорошие. Все настроено, все налажено.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Привыкайте. Будем смотреть.

«Здесь белорусские специалисты работают. Очень хорошие отзывы». Александр Лукашенко посетил остров Русский-13

Свою руку к возведению объектов на масштабной площадке острова Русский в ближайшее время приложат и белорусские специалисты. Президент поручил профильному министру проследить за тем, чтобы обещанная помощь в строительстве была оказана лучшим образом.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Виталий Блоцкий # Олег Кожемяко # Фотофакт

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