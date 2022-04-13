«Здесь белорусские специалисты работают. Очень хорошие отзывы». Александр Лукашенко посетил остров Русский

Беларусь намерена серьезно работать в Приморье. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 апреля, посещая с рабочим визитом этот дальневосточный регион России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами». Подробнее.

Первая локация в графике рабочего дня нашего Президента – Русский остров, один из самых больших в Тихом океане. Там Александр Лукашенко ознакомился со строительством театрально-музейного комплекса.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Это база для получения образования, формирования кадров, потенциала для культурно-выставочного центра. Очаг культуры на Дальнем Востоке.

Образовательная школа, музыкальная школа на 550 мест, хореографическая академия на 250 мест и музыкальная школа на 300 учеников. Олег Кожемяко:

Здесь белорусские специалисты работают. Очень хорошие отзывы.

Виталий Блоцкий, министр строительства Приморья:

Хорошие. Все настроено, все налажено. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Привыкайте. Будем смотреть.