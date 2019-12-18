«Это настоящие квартиры». Комплекс общежитий для медработников открыли в Минском районе

Новости Беларуси. Скоро в новое жилье заселятся 350 семей, среди которых и многодетные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кстати, эти общежития уникальны. У них не привычные помещении блочного типа, а настоящие однокомнатные и двухкомнатные квартиры. К тому же, в каждом здании есть общая детская комната и помещение для отдыха. Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

Семья Площадных:

Радостные впечатления, так как для многих это долгожданный подарок, приятно, что это накануне Нового года.

Места будет больше и для детей, и для жены, чтобы она что-то могла готовить. Новые стены, новый дом, новая школа.