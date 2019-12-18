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Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши больницы, чтобы поздравить детей с Новым годом

18 декабря 2019 12:47
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Новости Беларуси. И почти сенсационная новость. Витебский областной детский центр захватили Деды Морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши больницы, чтобы поздравить детей с Новым годом-1

Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши больницы, чтобы поздравить детей с Новым годом-3

Как самые настоящие супергерои, сказочные волшебники спустились с крыши в больничные палаты, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом. Бородатые альпинисты накинули красные шубы поверх формы спасателей.

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Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши больницы, чтобы поздравить детей с Новым годом-6

Таким необычным способом работники Витебского МЧС напомнили детям о том, что любой праздник должен быть не только веселым, но и безопасным.

Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши больницы, чтобы поздравить детей с Новым годом-9

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного УМЧС:
У самого трое детей. И я рад общению с детьми. Это та энергия позитивная, которая в преддверии окончания года, при наступлении нового года положительно будет влиять в нашей работе, в работе органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши больницы, чтобы поздравить детей с Новым годом-12

Деды Морозы-спасатели подарили детям не только яркие впечатления. Из  красных мешков сказочные персонажи доставали сладкие подарки и развивающие игрушки, конечно же, с акцентом на безопасность. 

# Новый год # общество # Сергей Мелешкин # Фотофакт

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