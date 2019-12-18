Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши больницы, чтобы поздравить детей с Новым годом

Новости Беларуси. И почти сенсационная новость. Витебский областной детский центр захватили Деды Морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как самые настоящие супергерои, сказочные волшебники спустились с крыши в больничные палаты, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом. Бородатые альпинисты накинули красные шубы поверх формы спасателей. «Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»

Таким необычным способом работники Витебского МЧС напомнили детям о том, что любой праздник должен быть не только веселым, но и безопасным.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного УМЧС:

У самого трое детей. И я рад общению с детьми. Это та энергия позитивная, которая в преддверии окончания года, при наступлении нового года положительно будет влиять в нашей работе, в работе органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.