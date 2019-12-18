Суметь найти таланты. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» встретился со студентами в Могилёве

Новости Беларуси. Как работает современное телевидение, что больше цепляет зрителя и каковы особенности создания современного контента новостей? Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Игорь Луцкий встретился со студентами Могилевского госуниверситета.

Разговор получился достаточно живым. Так, будущие журналисты просили поделиться секретами телевизионной кухни. Например, интересовались, как репортёрам СТВ удается конкурировать с интернет-блогерами, и в целом развитием и перспективами современной журналистики.

Валерия Грамович, студентка 2 курса историко-филологического факультета МГУ им. А. Кулешова:

У нас специальность – печатные СМИ. Наши студенты часто снимают видеоматериалы, работаем за кадром, в кадре. И, когда мы вчера узнали, что к нам приедет генеральный директор СТВ, мы сказали: «Классно, можно будет задать классные вопросы».

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мне очень приятно сегодня быть в университете, в Могилеве. Посмотрев в музее, сколько талантливых людей вышло отсюда, я даже не сомневаюсь в том, что здесь есть кадры, которые будут работать на «Столичном телевидении» и не только. Ведь земля богата талантами, главное – их суметь найти.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу:

Сегодня как раз будет полезно студентам услышать о том, что мы смогли сделать для развития нашей родины. Нам очень важно услышать, что же их волнует, и постараться ответить на их вопросы.