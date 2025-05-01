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Депутат Рады: соглашение Украины и США несет риски для Киева

01 мая 2025 10:51
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Депутат Рады: соглашение Украины и США несет риски для Киева-0

Соглашение между Киевом и Вашингтоном о полезных ископаемых в Украине вызвало обеспокоенность по поводу потенциальных рисков для страны. Об этом пишет ТАСС.

Депутат Ярослав Железняк подчеркнул опасения по поводу потери бюджетных средств, ограничения контроля над природными богатствами и отсутствия гарантий безопасности. От Украины требуется передать половину доходов от продажи новых лицензий в инвестиционный фонд, что может уменьшить потенциальные поступления в бюджет.

Приоритетные преимущества фонда могут ограничивать коммерческие условия и партнерские отношения. Хотя Украине обещают свободную конвертацию валюты и перевод средств, она обязана компенсировать потери фонда во время экономического кризиса.

При этом соглашение заменяет украинские законы и препятствует самостоятельному регулированию. Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что средства фонда будут реинвестироваться в Украину, а права на управление будут равными для США и Украины.

Фото: pixabay

# Международная политика

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