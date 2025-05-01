В парке Победы наградили лучших работников разных отраслей

В этот праздник мы от всего сердца говорим спасибо тем, кто, не жалея сил и времени, с полной отдачей трудится на своем рабочем месте: будь то цех завода, школьный класс, кабина комбайна, операционная или научная лаборатория. Лучших из лучших 1 мая чествовали в Парке Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы славятся своим трудолюбием: уровень безработицы в нашей стране остается одним из самых низких в мире. В 2025 году от Федерации профсоюзов было присуждено 25 премий, из которых 17 вручены за достижения в трудовой сфере в различных отраслях. Впервые была учреждена номинация «За значительный вклад в области качества». Семь премий вручили рабочим коллективам, предприятиям и отдельным специалистам. Качественная продукция – это, по сути, уже бренд страны. Наградами сегодня были отмечены представители различных отраслей, которых объединяет одно – любовь и преданность своему делу.

Анжелика Солнцева, директор Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии: Данная награда, я не могу сказать, что она неожиданная, она заслуженная всем нашим коллективом, коллективом детского онкоцентра. Я очень благодарна сотрудникам, начиная от научных сотрудников, заканчивая и нашими клиницистами, потому что то, что мы сделали, это заслуга именно всего коллектива.

Леонид Астрейко, генеральный директор ОАО «МАПИД»:

Эта оценка достаточно высокая для нас, и мы надеемся, что будем стремиться оставаться на этом высоком уровне, и не только стремиться, а достигать этого уровня. Коллектив наш грамотный и профессионально подкованный, поэтому, я думаю, все эти достижения нами и коллективами будут оправданы.

Первомай – всенародно любимый день, который уже более 100 лет объединяет людей разных профессий и поколений. Сегодня основные праздничные гулянья в столице развернулись в парке Победы. Гостей ждет яркий и масштабный концерт «Мой код – ДНК». На сцене выступят участники проектов «Новые имена Беларуси» и «Звездный путь». Интерактивные зоны, выставка техники, увлекательные квесты и мастер-классы – каждый сможет найти занятие по душе.