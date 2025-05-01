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В Минске прошло закрытие хоккейного сезона

01 мая 2025 11:10
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Представители обладателя Кубка Президента, столичной «Юности», завоевали большую часть наград по итогам закрытия хоккейного сезона – торжественная церемония прошла накануне в Минске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В самой престижной номинации «Лучшему игроку» прошедшего чемпионата страны равных не было нападающему минчан Валентину Демченко. В 67 матчах форвард «Юности» набрал 82 очка. Также у Демченко награды лучшему бомбардиру, нападающему и самому ценному игроку регулярного чемпионата. Сильнейшим вратарем признан Максим Лубский из «Гомеля», защитником – Андрей Геращенко из «Металлурга», самым ценным хоккеистом Кубка Президента стал Максим Лемешевский из «Витебска», лучшим молодым игроком – Тимофей Маманович из «Юности». Наставник минчан Сергей Стась признан сильнейшим тренером.

# Хоккей Беларуси # Хоккей

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