В Минске прошло закрытие хоккейного сезона

Представители обладателя Кубка Президента, столичной «Юности», завоевали большую часть наград по итогам закрытия хоккейного сезона – торжественная церемония прошла накануне в Минске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В самой престижной номинации «Лучшему игроку» прошедшего чемпионата страны равных не было нападающему минчан Валентину Демченко. В 67 матчах форвард «Юности» набрал 82 очка. Также у Демченко награды лучшему бомбардиру, нападающему и самому ценному игроку регулярного чемпионата. Сильнейшим вратарем признан Максим Лубский из «Гомеля», защитником – Андрей Геращенко из «Металлурга», самым ценным хоккеистом Кубка Президента стал Максим Лемешевский из «Витебска», лучшим молодым игроком – Тимофей Маманович из «Юности». Наставник минчан Сергей Стась признан сильнейшим тренером.