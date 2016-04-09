Магниты-сувениры из Беларуси: предпочтения туристов и процесс создания миниатюрных шедевров

Начинается туристический сезон, и пора задуматься о сувенирах. А когда времени на выбор подарков мало, мы предпочитаем покупать магниты.

Появился популярный сувенир всего лет 15 назад. А сегодня у многих на холодильниках висит хотя бы один или целая коллекция. Хороший белорусский магнит – это не только изображение красот Синеокой, архитектурных памятников и живописных мест города, но в первую очередь ручная работа.

Все знают, как тяжело отыскать уникальный магнит на прилавках, переполненных китайскими штамповками. Минск в этом плане может гордиться творчеством своих мастеров.

Увидеть столицу, старую и новую, можно в сказочных зарисовках на стекле, на тонких спилах дерева и даже в таком чемоданчике путешествий. Натуральные материалы и уникальная техника – залог успеха.

Елена Спиридонова, директор галереи, искусствовед:

Все путешественники прекрасно понимают, что любим привозить подарки из других стран, но тем не менее мы не любим, чтобы они были большие. Поэтому когда появился магнитик, это то, что надо. Их можно подарить и сестре, и брату, и сотруднице. Кому угодно. Как сувенир это просто замечательный предмет. Наши въездные ворота, которые были построены сразу после войны, являются символом Минска. Такие часики перешли с вокзальных башен на магнитик – очень современно, красиво, с хорошей эстетикой представляют Минск. И, конечно, наши магниты – наши денежки. Когда приезжают, спрашивают, где наши «белочки» и «зайчики». Мы говорим, что мы их давно не знаем.

Сохранить впечатления о нашем художественном музее можно благодаря неординарным магнитам из кожи от Анатолия Зельберга, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Китайские туристы в восторге от деревянных резных магнитов, итальянцы ценят сувениры изо льна, славянам по душе народные персонажи и панорамы города на керамике. Но есть магниты, которые нравятся всем иностранцам без исключения. Это аппетитная серия о белорусской кухне в рецептах народных блюд.

Еще один хит – магниты с вышиванкой и трактовкой орнамента.

Елена Спиридонова, директор галереи, искусствовед:

На коре березы нарисована белорусская рубашка. Они тоже смешные, милые, как правило, не хочется официоза у себя дома. Это магнит весь, от ножки до шляпки и палочки, из дерева.

Душевно и необычно. В квартире минчанки Эммы Плотниковой всегда пахнет натуральным деревом. Ее пейзажи с Троицким предместьем и Кафедральным собором напоминают маленькие свитки.

Роспись на коре березы она открыла для себя 12 лет назад. До этого рисовала и занималась резьбой по дереву. На ее магнитах – весенние трели, белорусские деревни и самые главные минские места. И хоть роспись по бересте известна на Руси с XV века, сегодня встретить примеры уникальной живописи нелегко.

Эмма Плотникова, художник:

Формы природные сами по себе дают сюжет. Где кора объемная, там просится домик, мельничка. Более чистая – на городские пейзажи, на зверюшек. Самые красивые – те, которые с корой живой, с выпуклостями, наростами. Стараюсь со старых поваленных берез снимать. Когда не один год лежала во мху, от влажности становится темной.

Минск смотрится чистым новым городом. Жалко, что у нас мало старой архитектуры. Люблю Троицкое, улицу Интернациональную, привели в порядок набережную, где Кафедральный собор. Тоже красиво.

Процесс изготовления такого магнита не так уж прост: от поиска материалов в лесу и очистки коры к обработке, обжигу краев и тонкой росписи. Природную монохромность Эмма Плотникова оживляет темперными красками. Мастер родом из Полесья, но уже более 30 лет живет в Минске и обожает изображать красоту любимого города.

Березовый папирус вдохновляет на новые магниты, которые уже разъехались по всему миру: от Италии до Кубы. Вспомните знаменитые берестяные грамоты, им тысячи лет, и они в отличном состоянии. Такие белорусские сувениры будут радовать очень долго.

Эмма Плотникова, художник:

Очень часто не верят, что это вообще ручная работа, считают, что это печать. Потом, когда берут в руки, смотрят поближе, когда объясняешь, как это делаешь, очень удивляются, что столько труда в каждую маленькую работку вложено.

Олег Илларионов создает из керамики этно-мир, в который невозможно не влюбиться. Мастер признается: хороший сувенир – прежде всего зеркало наших традиций и культуры. Творчество Олега – новое прочтение фольклора. За 20 лет удалось создать более полутора миллиона сувениров.

Олег Илларионов, художник:

Раскрыть тот белорусский менталитет, образ, душу народа, чтобы привлечь иностранного покупателя к нашей белорусской истории, земле, людям, традициям.

Лепка, отливка, роспись – все вручную. Кропотливое изучение белорусской культуры и национального орнамента. Любят туристы и магниты-полуколокольчики – обереги для дома.

Олег Илларионов сотрудничает с «Линией Сталина», Ратомкой и придумывает оригинальные тематические магниты.

Елена Спиридонова, директор галереи, искусствовед:

Все материалы, которые уже были у нас в Беларуси, традиционные для прикладного искусства, они уже задействованы на магнитах. Я думаю, что может быть еще стекло, больше его. Оно современное, сегодняшнее. И еще интересная идея, если свою маленькую фотографию помещать в магнит. Допустим, вид Минска, и там есть твоя фотография. Приедешь и на холодильнике будет висеть «Я в Минске». Это тоже очень приятный момент, но пока этого у нас не сделали.

Сувениры – это наш бренд. И чем больше будет талантливых работ, тем теплее будут отзываться о нашей стране в разных городах мира.