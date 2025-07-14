Участники форума «Дети Содружества» посетили мемориальный комплекс «Хатынь»

Сохранение правды и укрепление дружбы между народами. Участники форума СНГ «Дети Содружества» продолжают знакомиться с героической историей и культурным наследием нашей страны. 14 июля молодые люди узнали больше о трагедии в Хатыни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 марта 1943 года фашисты стерли деревню с лица земли. В огне и под пулями погибли 145 жителей, половина из которых – дети. Сегодня на месте каждого сожженного дома установлен колокол, а на столбах, напоминающих обгоревшие печные трубы, высечены имена погибших. Участники проекта прошлись по уничтоженным улицам деревни. Каждый шаг – напоминание о том, какой ценой был завоеван мир и как важно его сберечь на родной земле.

Пайрав Рахими, участник форума «Дети Содружества» (Таджикистан): Было очень горько и печально, когда мы были внутри сарая, там мы прямо-таки могли ощутить, как было больно людям. Люди горели, люди выходили из сарая, их расстреливали.

Мария Тадевосян, участница форума «Дети Содружества» (Армения):

Глядя на это все, действительно представляешь, как все это происходило, что было, и это ужасно, действительно ужасно. Этот музей очень хорошо передает все ужасы этих времен.

Участники форума почтили память погибших и возложили цветы к Вечному огню. Для молодых людей эта встреча стала уроком памяти. Хатынь навсегда останется в их сердцах как символ мужества и страданий белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.