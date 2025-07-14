В Дзержинском районе появится завод по переработке козьего молока

Завод мощностью 5 тонн козьего молока в смену появится в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отраслевое фермерское хозяйство существует с 1992 года, промышленным козоводством здесь занимаются уже 20 лет.

Это, с одной стороны, экономическая выгода для самого хозяйства, с другой – гарантия изобилия продукции из козьего молока на полках магазинов. На протяжении своей истории фермерское хозяйство расширялось и модернизировалось. В 2017 году даже было включено в две госпрограммы. Здесь создали целый козоводческий комплекс. Тем не менее проект не был полностью профинансирован, и сейчас идет поиск инвестора. Пока в хозяйстве вышли на 40 % мощности. В планах – увеличить количество дойных коз с 500 до 1 200.

Дмитрий Крылов, руководитель фермерского хозяйства:

Мы пошли путем собственного воспроизводства. Постепенно, каждый год приращиваем где-то процентов по 30-40 стада. Постепенно растем. Но у нас до недавнего времени не было помещений, где содержать животных. И в рамках проекта построен этот комплекс. Сейчас он наполняется животными. Есть планы по расширению производственного участка. Вот это здание, где раньше стояли животные, – полноценный завод мощностью 5 тонн в смену в будущем планируется.

Хозяйство – это ферма для содержания животных, современный доильный зал, участок по переработке. В собственной сыроварне за смену перерабатывают тонну молока. Продукция пользуется спросом у населения. Кстати, занимаются в хозяйстве и разведением одной из самых молочных – зааненской породы коз.