«Это надо так встретиться». В Солигорске поздравили пары, отметившие золотую свадьбу

Новости Беларуси. Солигорск превратился в центр культурных, развлекательных и спортивных мероприятий для жителей золотого возраста. Так решили отметить Всемирный день пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для виновников торжества в райцентре подготовили марафон по скандинавской ходьбе, интерактивные и танцевальные площадки. Ярким событием в праздничной программе стала и церемония в Солигорском ЗАГСе. Здесь в торжественной обстановке чествовали пары, отметившие «золотой юбилей» со дня свадьбы. Таких шесть семей.

Валентина Нарко:

Это надо так встретиться. Рука об руку 50 лет прожили. Вот и не верится.

Леонид Нарко:

Просто друг друга уважать, любить.

– И надо уступать.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Второй год у нас в стране действует стратегия «Активное долголетие». Она рассчитана на 10-летний период, до 2030 года. Надо сказать, что она пересекается с основными направлениями, что у нас сегодня в мире объявлено 10-летие активного старения. Эти направления разные: это и сохранение длительной профессиональной, трудовой жизни. У нас сегодня создаются условия, чтобы пожилые люди обучались, продолжали получать дополнительное образование.