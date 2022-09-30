«Это надо так встретиться». В Солигорске поздравили пары, отметившие золотую свадьбу

Новости Беларуси. Солигорск превратился в центр культурных, развлекательных и спортивных мероприятий для жителей золотого возраста. Так решили отметить Всемирный день пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Солигорск превратился в центр культурных, развлекательных и спортивных мероприятий для жителей золотого возраста. Так решили отметить Всемирный день пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для виновников торжества в райцентре подготовили марафон по скандинавской ходьбе, интерактивные и танцевальные площадки. Ярким событием в праздничной программе стала и церемония в Солигорском ЗАГСе. Здесь в торжественной обстановке чествовали пары, отметившие «золотой юбилей» со дня свадьбы. Таких шесть семей.
Валентина Нарко:
Это надо так встретиться. Рука об руку 50 лет прожили. Вот и не верится.
Леонид Нарко:
Просто друг друга уважать, любить.
– И надо уступать.
Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Второй год у нас в стране действует стратегия «Активное долголетие». Она рассчитана на 10-летний период, до 2030 года. Надо сказать, что она пересекается с основными направлениями, что у нас сегодня в мире объявлено 10-летие активного старения. Эти направления разные: это и сохранение длительной профессиональной, трудовой жизни. У нас сегодня создаются условия, чтобы пожилые люди обучались, продолжали получать дополнительное образование.
В Минской области проживают свыше 2,5 тысячи людей пожилого возраста. Им максимальные забота и внимание. Например, реализуется комплексная программа по социальной поддержке.